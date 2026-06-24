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Žena (39) iz Aranđelovca, koja je juče poslednji put viđena ispred Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, pronađena je.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, ona je pronađena nakon apela porodice za pomoć, a sada se ponovo nalazi sa svojim najbližima.

U trenutku nestanka na sebi je imala belu majicu, roze trenerku, bele patike i crni ranac. Visoka je 175 centimetara i teška oko 65 kilograma.

Njen suprug ranije je apelovao na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije, pomognu u potrazi i jave policiji.