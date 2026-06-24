Slušaj vest

Sa dolaskom letnjih temperatura raste i rizik od požara na otvorenom prostoru, upozoravaju iz Sektora za vanredne situacije. Iako trenutna statistika pokazuje blagi pad broja požara i žrtava, nadležni apeluju na građane da budu maksimalno oprezni, posebno u domaćinstvima i prirodi, kako bi se izbegle ozbiljne posledice.

Kojih pravila treba strogo da se pridržavamo i da li smo uopšte svesni svih opasnosti koje požari sa sobom nose, za emisiju "Redakcija", govorio je Aleksandar Krstić, Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS.

- Sa početkom letnjeg perioda raste i rizik od požara na otvorenom prostoru i u šumama. Ipak u ovom trenutku nema povećanja broja požara na građevinskim objektima. Statistika pokazuje blago smanjenje u odnosu na prošlu godinu, kao i smanjenje broja stradalih i evakuisanih, što je veoma dobro. Da li je to posledica kišnog perioda ili naših preventivnih aktivnosti - najverovatnije je u pitanju kombinacija oba faktora - rekao je Krstić.

Aleksandar Krstić, Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS Foto: Kurir Televizija

On ističe da se građanima savetuje dodatni oprez, posebno u domaćinstvima i pri boravku u prirodi.

- Pre svega, savetujemo da se u objektima ne ostavljaju uključeni uređaji koji nisu neophodni. Iako su klima uređaji efikasniji kada rade kontinuirano, ne preporučujemo da bilo šta ostaje uključeno bez nadzora. Kada je reč o požarima na otvorenom prostoru, apelujemo da se ne spaljuju biljni ostaci. Ljudi često nemaju drugo rešenje, ali spaljivanje može dovesti do nekontrolisanog širenja požara, naročito tokom letnjih meseci i jakih vetrova, što može imati ozbiljne posledice, pa i sa smrtnim ishodima - upozorio je.

Govoreći o nedavnom slučaju na Novom Beogradu, kada je 14-godišnji dečak povređen nakon obrušavanja zemljanog brda tokom igre, ističe da je intervencija bila zahtevna, ali uspešna.

- Brzom dojavom i reakcijom vatrogasno-spasilačkih jedinica uspeli smo da dođemo na lice mesta u kratkom roku. Naši timovi za spasavanje iz ruševina, koji su deo svake smene, imaju obučene ljude i adekvatnu opremu za ovakve intervencije. Dečak je izvučen iz nepristupačnog terena i prevezen vozilom Hitne pomoći u zdravstvenu ustanovu u Zemunu - za emisiju "Redakcija", objasnio je Krstić.

02:48 NE OSTAVLJAJTE NIŠTA UKLJUČENO! Vatrogasci otkrili najčešće greške koje dovode do požara: "Spaljivanje biljnih ostataka može dovesti i do smrtnih ishoda" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs