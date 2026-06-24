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Prvi ozbiljan talas letnjih vrućina već je pogodio Srbiju, a stručnjaci upozoravaju da posledice ekstremno visokih temperatura ne trpe samo ljudi, već i životinje. Dok ekipe Hitne pomoći beleže sve veći broj intervencija zbog srčanih i moždanih udara, Ministarstvo poljoprivrede apeluje na stočare i vlasnike kućnih ljubimaca da preduzmu mere zaštite kako bi se izbegle tragedije.

Infarkti kod mladih, kolapsi na ulici i u domovima zdravlja

Direktor Doma zdravlja Palilula,dr Aleksandar Stojanović, upozorava da ovakve vrućine predstavljaju ozbiljan rizik za sve građane, bez obzira na godine.

- Vreme je zaista nezgodno. Nikad nije bilo više ovakvih slučajeva leti, a tek je početak leta. Šta da očekujemo u julu, avgustu i septembru? - rekao je Stojanović.

On navodi da su tokom prethodne nedelje u Domu zdravlja Palilula zabeležena dva slučaja za koje se u prvi mah mislilo da su obični kolapsi.

- Imali smo dva kolapsa kod mlađih ljudi. Kada smo uradili dijagnostiku, ispostavilo se da su oba bila infarkti miokarda. Svi ljudi ispod četrdeset godina. Oboje su preživeli i upućeni su na dalju opservaciju u Klinički centar - istakao je on.

dr Aleksandar Stojanović,direktor Doma zdravlja Palilula Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, visoke temperature ne biraju godište.

- Ljudi moraju da poštuju osnovna pravila, bio star ili mlad, jer ovo vreme ne bira godište. Prvenstvena briga je za starije, da ne preskaču terapiju. Sve što imaju da završe, neka završe do deset sati ujutru. Obavezno da nose flašicu vode i da izbegavaju sunce od deset do pet - naglasio je Stojanović.

Posebno upozorava na prejedanje i konzumiranje alkohola tokom leta.

- Ljudi jedu previše i to je jedan od ozbiljnih problema leti. Organizam ne može sve to da apsorbuje. Pogotovo mlađi ljudi koji konzumiraju alkohol. Alkohol jeste opasan i jednostavno moraju da vode računa - rekao je direktor Doma zdravlja Palilula.

Govoreći o odlascima na more, Stojanović ističe da mnogi prave ozbiljne greške već prvog dana odmora.

- Ljudi ne razumeju da na suncu nije dobro biti ceo dan. Nije dobro čak ni u hladovini. Odete malo, odmorite se, pa se vratite popodne. Poseban problem je nagli ulazak u vodu. More nije četrdeset stepeni nego dvadeset pet ili dvadeset šest, a vaše telo je trideset šest. To je veliki šok za organizam. Ulazak u vodu mora biti polagan. Prvo do kolena, pa postepeno dalje. Nema skakanja. Kod srčanih bolesnika dugotrajan boravak na suncu može da dovede do kolapsa i veoma ozbiljnih posledica - poručio je Stojanović.

Voda i hladovina su spas za životinje

Načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivredeLjiljana Ivanješ, upozorava da visoke temperature jednako pogađaju i životinje.

- Ove ekstremne vrućine ne biraju vrste živih organizama. Ugrožene su životinje, ali ne zaboravimo i biljke. Neobično je što su ovako visoke temperature stigle već početkom leta, što nagoveštava još težu situaciju tokom jula i avgusta - rekla je Ivanješ.

Ona naglašava da je odgovornost ljudi da zaštite životinje o kojima brinu.

- Mi smo ti koji životinjama moramo obezbediti uslove u ovako ekstremnim situacijama. Pre svega, neizlaganje visokim temperaturama u najtoplijem delu dana, od podneva do pet sati. To posebno važi za kućne ljubimce, zbog čega preporučujemo šetnje rano ujutru i kasno uveče - navela je ona.

Ljiljana Ivanjac, načelnica Odeljenja veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Foto: Kurir Televizija

Kada je reč o stočarstvu, situacija zahteva dodatni oprez.

- Potrebno je obezbediti maksimalno povoljne uslove u objektima za držanje životinja. Važno je voditi računa o broju životinja u prostoru, obezbediti cirkulaciju vazduha i na svaki mogući način rashlađivati objekte - objasnila je Ivanješ.

Posebno ističe značaj redovne kontrole pojilišta i dovoljne količine vode.

- Uvek mora biti obezbeđena dovoljna količina sveže vode. Potrebno je obilaziti objekte i proveravati pojilice. Osnovno je da postoji strujanje vazduha, da se temperatura u prostorijama što više snizi i da životinje ne budu izložene suncu bez hladovine i zaštite - rekla je ona.

Na kraju je još jednom naglasila ono što je najvažnije tokom letnjih vrućina:

- Voda je pod broj jedan. Kako za ljude, tako i za životinje - zaključila je Ljiljana Ivanješ.

04:34 "OVO VREME NE BIRA GODIŠTE"Lekar upozorio na infarkte kod mladih, veterinarska inspekcija izdala apel zbog životinja Izvor: Kurir televizija

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