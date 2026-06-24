Slušaj vest

Toplo i nestabilno, pre podne mestimično sa kišom prognozirano je danas u Srbiji. Od sredine dana i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, a samo će na severu zemlјe biti pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost. Vetar slab, severni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Toplotni talas u pola Srbije

- Topli talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena - upozorava RHMZ.

Regioni sa upozorenjem na toplotni talas

Foto: RHMZ

U ovim regionima prognozira se toplotni talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana:

Bačka

Banat

Srem

Beograd

Zapadna Srbija

Istočna Srbija

Pomoravlje

Šumadija Narednih dana paklenih 38 stepeni Celzijusa

Kada je u pitanju prognoza vremena narednih dana i sledeće nedelje, RHMZ prognozira toplo vreme.

Foto: RHMZ

- Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedelјak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusa - navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Kratkotrajna kiša ili plјusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije.

Kome će vreme da smeta

RHMZ je objavio i biometeorološku prognozu za Srbiju danas i sutra.

Foto: RHMZ

- Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovolјno na srčane i mentalno nestabilne, a naročito cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Reumatski bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. Pažnja se preporučuje u saobraćaju - navodi se u bio prognozi za sredu.

Kada je u pitanju četvrtak, oprez se savetuje hroničnim bolesnicima.

- Biometeorološke prilike mogu relativno povolјno uticati na hronično obolele i osetlјive osobe. Izvestan oprez se savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog termičkih uslova znatno iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost - navodi RHMZ.