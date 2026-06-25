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Kako se Srbija sprema za talas vrućina koji donosi temperature iznad 30 stepeni, stručnjaci upozoravaju da bi to moglo da dovede i do povećanog broja insekata u domaćinstvima, posebno tokom noći kada se stanovi provetravaju.

Tokom vrelih dana, mnogi građani otvaraju prozore kako bi rashladili prostor, naročito u večernjim satima kada spoljna temperatura pada. Ipak, upravo tada raste rizik da u domove uđu različiti insekti, uključujući i paukove, koji se najčešće provlače kroz otvore oko prozora, pukotine u zidovima i druge sitne prolaze.

Beli luk kao repelent

Zbog toga se građanima savetuje da na vreme preduzmu jednostavne, prirodne mere zaštite, posebno uoči dana kada se očekuju ekstremno visoke temperature. Jedna od metoda koja se često pominje u savremenim savetima za domaćinstvo jeste upotreba jakih prirodnih mirisa koji odbijaju insekte.

Prema navodima stručnjaka, pauci ne podnose intenzivne mirise, jer im oni ometaju orijentaciju i kretanje. Upravo zbog toga se kao prirodno sredstvo navodi beli luk, koji svojim jakim mirisom može da deluje kao repelent.

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Paucima smeta miris belog luka Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako napraviti sprej od belog luka

Preporuka je da se nekoliko čenova belog luka, celih ili izgnječenih, stavi u bocu sa raspršivačem, a zatim da se lagano poprskaju uglovi prostorija i mesta gde su insekti ranije primećeni.

Na taj način, može se smanjiti mogućnost njihovog ulaska u dom.

Ipak, stručnjaci napominju da ovakva rešenja nisu prijatna za sve ukućane, s obzirom na to da beli luk ostavlja jak i postojan miris u prostoru.

Limun, limeta, eterična ulja peperminta i eukaliptusa

Zbog toga se kao alternativa pominju i druge prirodne opcije, poput limuna, limete, kao i eteričnih ulja poput peperminta i eukaliptusa, koja takođe mogu pomoći u odvraćanju insekata.

Kurir.rs/ Express

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