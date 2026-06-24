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Posle dugog čekanja, Plan detaljne regulacije za područje Bajdine, koje obuhvata oko 66 hektara, konačno je stigao u proceduru usvajanja, čime će biti regulisan prostor koji je godinama bio zapušten i bez jasnih urbanističkih pravila.

Foto: Kurir

Usvajanjem plana stvoriće se uslovi za uređivanje ovog dela grada, sprečavanje neplanske gradnje i zaštitu interesa više od 500 porodica koje su vlasnici parcela na ovom području, a među kojima je veliki broj starosedelaca.

Stručnjaci ističu da je upravo nedostatak planske dokumentacije godinama predstavljao problem, jer je ostavljao prostor za nekontrolisanu i divlju gradnju. Donošenjem plana uvode se jasna pravila razvoja, što će omogućiti uređenije i bezbednije okruženje za sve građane.

Važno je naglasiti da se ovim planskim dokumentom ne menja namena prostora koja je već predviđena važećim planskim aktima. Generalnim urbanističkim planom Beograda, kao i Generalnim planom zelenih površina, područje Bajdine već je određeno kao građevinsko zemljište, dok se novim planom samo sprovode postojeća zakonska i planska rešenja.

Posebnu vrednost plana predstavlja činjenica da je njime predviđeno čak 15 hektara nove šumske površine, koja će biti planski zasađena i uređena. Na prostoru gde danas u najvećem delu nema formirane šume, biće stvoren novi zeleni pojas, što predstavlja značajan doprinos unapređenju životne sredine.

1/19 Vidi galeriju Mirijevo dobija novu zelenu površinu Foto: Kurir

Kako navode upućeni, za realizaciju ovog dela plana obezbeđena je i saglasnost vlasnika zemljišta, koji su prihvatili da njihove parcele ostanu zelene površine umesto građevinskog zemljišta, što se ocenjuje kao primer dobre saradnje građana i grada u cilju stvaranja kvalitetnijeg prostora za život.

Usvajanjem plana Bajdina dobija priliku da iz zapuštenog i neuređenog prostora preraste u planski razvijenu celinu, uz očuvanje značajnih zelenih površina i rešavanje višedecenijskih problema sa kojima su se suočavali vlasnici parcela i lokalno stanovništvo.

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