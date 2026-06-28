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Posle Labubu lutkica, stigla je nova dečja opsesija koja je za kratko vreme preplavila društvene mreže.

Dampling (Dumpling) je lik iz novog viralnog internet trenda koji se poslednjih nedelja širi među decom putem društvenih mreža, pre svega TikToka.

Reč je o neobičnom animiranom karakteru koji se pojavljuje u kratkim video-snimcima i sadržajima namenjenim mlađoj publici, zbog čega je privukao pažnju roditelja i stručnjaka koji upozoravaju na sve veći uticaj viralnih trendova na decu.

Misteriozna pakovanja

Dampling figurice prodaju se u takozvanim "misterioznim pakovanjima", pa deca do trenutka otvaranja ne znaju koji će model dobiti. Posebno su tražene retke, zlatne verzije, zbog čega mnogi priželjkuju baš njih.

Foto: AgniaYa/Shutterstock

Na društvenim mrežama mogu se videti brojni snimci otvaranja pakovanja, ali i razočarane reakcije korisnika kada umesto željene zlatne ili svetlucave figurice dobiju običan model bez šljokica i posebnih detalja.

Dok mališani oduševljeno prate trend, stručnjaci upozoravaju da ovakvi sadržaji mogu imati mnogo ozbiljniji uticaj na decu nego što se na prvi pogled čini.

Društvene mreže preplavljene su snimcima onih koji se "nerviraju" kada ne dobiju željenu "igračku". Glavni akteri se "nerviraju" i ljute, pa deca poveruju da se te osobe zaista nerviraju zbog damplinga.

Foto: Tanuwashvets/Shutterstock

Kancerogena guma

- Tako deca počinju da pričaju samo o tome. Dete kreće da vrišti kada mu se nešto ne sviđa. I ono se snima za Tiktok na isti način. I da problem jeste što je to kancerogena guma. Problem jeste to što detetu to postaje opsesija. Ali najveći problem postaje to što ono normalizuje ovo nenormalno ponašanje koje se prikazuje na Tiktoku i donosi ga kući, u društvo, u školu - navela je školski psiholog Nađa Vitomirov na svom Instagram nalogu.

Foto: Tanuwashvets/Shutterstock

Dodala je da se nada da ćemo shvatiti kako se Tiktok igra sa emocijama i mozgovima naše dece - bezosećajno i agresivno.

- To nije preterivanje. To jeste jeziva realnost. Ali, mi možemo da biramo. Niko nas ne tera da gledamo te stvari i da detetu dajemo ekrane pa da samo bira šta će da gleda. Ljudi, birajmo budućnost naše dece tako što mu dajemo pravo detinjstvo i prave vrednosti, a ne ovo - naglasila je ona.