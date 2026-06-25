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Očekuje se pakleno leto i u Srbiji

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Nakon kratkotrajnog perioda nestabilnog vremena, Srbiju očekuje novi talas vrućina, a za vikend i početkom naredne sedmice temperature će se približiti tropskim vrednostima!

Vreme danas

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa temperaturama od 16 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Lokalni razvoj oblačnosti i kraktotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju samo u brdsko - planinskim predelima istočne i južne Srbije, a duvaće slab vetar severnih pravaca. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 34 stepena. Početkom naredne nedelje očekuje se toplije vreme sa temperaturama, u većini mesta od 35 do 38 stepeni.

Kuvaćemo se i u hladu

Foto: Shutterstock, Profimedia, Zorana Jevtić

Naime, od petka će postepeno biti sve toplije, a onda početkom naredne nedelje kreće "kuvanje".

- Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni. Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije - kažu u RHMZ.

I Ivan Ristić upozorava da nas čeka vrlo topao period.

Foto: Shutterstock, RTS Printscreen

- Do kraja juna temperatura u postepenom porastu i ponegde će dostići 40 stepeni. Biće baš vruće, a osveženje stiže početkom jula - naveo je Ristić na Fejsbuku.

Slično kaže i Marko Čubrilo, koji napominje da četvrtak ipak donosi znatno ređu pojavu pljuskova u odnosu na prethodne dane i najavljuje uvod u tropski talas koji nam se opasno približava. Čak će i noći biti vrele.

- Četvrtak malo topliji od srede, uz vrlo retku pojavu pljuskova. Od petka pa do naredne srede sledi dalje otopljenje uz pretežno suvo vreme i prave letnje vrućine. Noći bi postale neugodno tople uz čestu pojavu minimuma iznad 20 stepeni ("tropske noći") dok bi se maksimumi kretali najčešće od 33 do 36, a lokalno i oko 38 stepeni. Vetar slab, južni - kaže Čubrilo.

Kada stiže promena vremena?

Iako nas narednih dana očekuju tropske temperature, već početkom jula vide se naznake promene vremena.