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U Srbiji do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i postepeno toplije, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusovih.

Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod, a objavio je i sezonsku prognozu do decembra koja sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Jul će prema ovoj najavi biti topliji i prosečno vlažan mesec sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.2 stepena Celzijusa.

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Čeka nas topliji jul od prosečnog Foto: Shutterstock, Profimedia, Zorana Jevtić

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku višim za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.3 stepena. Mesečna suma padavina u većem delu Srbije tokom jula biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim, a u Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za pet mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 36 mm.

Podsetimo, pojedini meteorolozi najavili su najtopliji period leta upravo u trećoj dekadi jula kada će temperature premašiti 40 stepeni Celzijusovih!

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Ivan Ristić leto

 Avgust

Prema sezonskoj prognozi i avgust će biti topliji i prosečno vlažan sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.4. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 31 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 46 mm.

Septembar

Žena uživa na suncu pored fontane
Pred nama je pakleno leto Foto: Jakov Milošević

Deveti mesec će takođe biti topliji i prosečno vlažan sa nastavkom kasnog leta u prvoj polovini septembra.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 23.2 - piše u prognozi:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm višim, a u Vojvodini i Mačvi za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 46 mm.

Oktobar

Sa prosečno toplijim i vlažnijim oktobrom stiže i miholjsko leto. 

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 10.3.

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 19.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom oktobra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 38 mm.

Sunčano vreme
Toplo vreme i u oktobru Foto: Jakov Milošević

Novembar

Novembar će prema najavi RHMZ-a takođe biti topliji i prosečno vlažan.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12.9 stepeni.

- Mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 37 mm.

Decembar

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Foto: Petar Aleksić

Poslednji mesec u ovoj godini biće blaži i prosečno vlažan.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decebru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za stepen do dva iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.9 stepeni. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.8 stepeni. Mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 52 mm.

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