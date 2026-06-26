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U strogoj tajnosti, pod velom vekovne misterije, Beograd je proteklih dana postao centar sveta - ali onog nevidljivog, skrivenog od očiju običnih smrtnika.

Više od 2.000 najmoćnijih ljudi, predstavnika masonskih loža iz čak 40 zemalja, okupili su se u našoj prestonici. Povod? Vek od događaja koji je promenio istoriju, a o kome se i danas šapuće sa strahopoštovanjem.

Foto: Shutterstock

Istorija se ponavlja

Sve je počelo davne septembarske 1926. godine. Evropa je još vidala rane od razaranja u Prvom svetskom ratu, fašizam je podizao glavu u Italiji i Mađarskoj, a u Beogradu se dešavalo čudo. Velika loža "Jugoslavija" ugostila je svetsku masonsku elitu na Masonskom mirovnom kongresu.

Tada se dogodio istorijski trenutak nazvan "Belgrader Bruderkuss" (Beogradski bratski zagrljaj).

Foto: Zorana Jevtić

Prvi put nakon krvavog rata, francuski i nemački mason su se, kako legenda kaže, javno zagrlili u Beogradu, pruživši ruku pomirenja.

Skupom je predsedavao niko drugi do čuveni Đorde Vajfert, a događaju su prisustvovali kralj Aleksandar Karađorđević i Momčilo Ninčić, predsednik Skupštine Društva naroda u Ženevi. Događaj je u istoriji ostao upamćen kao "Masonski Lokarno".

Šta su radili u Srbiji

Tačno sto godina kasnije, od 17. do 21. juna 2026. godine, Regularna velika loža Srbije (RVLS) ponovo je okupila svetske moćnike.

Na stogodišnjicu, u Beogradu je navodno, kako je RVLS otkrila na svom zvaničnom sajtu, otvoren i spomenik posvećen ovom istorijskom zagrljaju i miru, a potpisana je i nova rezolucija.

Zvanično saopštenje RVLS potvrđuje da je na Avali održan "poseban komemorativni događaj u čast mira", nakon čega je usledila gala večera u Kraljevskom dvoru.

Međutim, za teoretičare zavere, izbor Avale nije slučajan. Sam spomenik, delo čuvenog vajara Ivana Meštrovića (za koga se odavno spekuliše da je pripadao bratstvu), podignut je u obliku mauzoleja koji obiluje geometrijom i simbolikom koja je izuzetno važna za slobodne zidare.

Da li je ovaj skup bio samo počast žrtvama rata, ili neka vrsta rituala?

Ko su masoni

Slobodno zidarstvo u Srbiji ima duboke korene. Velika loža Kraljevine SHS osnovana je 1919. godine, ali je zbog pritiska i radikalizacije u Evropi sama uspavala svoj rad 1940. godine. Tokom komunizma bili su zabranjeni, a "Svetlost" se ponovo pali 1993. godine.

Danas je Regularna velika loža Srbije (RVLS) najbrojnija i jedina međunarodno priznata velika loža u našoj zemlji, sa više od 2.000 članova.

Među njima su lekari, profesori, umetnici, političari i uspešni biznismeni. Ipak, zlatno pravilo masonerije glasi:

"Mason ima pravo da otkrije svoj identitet i javno kaže da je član lože, ali mu je najstrože zabranjeno da otkrije identitet drugog brata".

Poznati srpski masoni kroz istoriju

Lista imena koja su gradila modernu Srbiju, a nosila su masonsku kecelju, fascinantna je:

Prema nekim izvorima, masoni su bili:

Dositej Obradović Foto: Arhiva

Dositej Obradović - prosvetitelj koji je doneo duh slobodnog zidarstva.

Vuk Stefanović Karadžić - reformator jezika.

Stevan Mokranjac - čuveni kompozitor.

Foto: Arhiva

Đorde Vajfert - najmoćniji čovek iz senke. Čovek čije lice vidite na novčanici od 1.000 dinara bio je Veliki majstor lože. On je bukvalno finansirao pola Beograda, kupovao zemljišta i gradio zgrade, ali uvek pazeći da arhitektura prati masonske zakone brojeva 3, 5, 7 i 9.

Foto: Wikipedia

Kralj Aleksandar I Karađorđević - Priča se da je bio toliko duboko u slobodnom zidarstvu da je čak i odbio da stavi hrišćanski krst na vrh spomenika na Avali, insistirajući na čistoj antičkoj, masonskoj formi mauzoleja.

Mračna soba i povez preko očiju

Ulazak u svet slobodnih zidara obavijen je velom tajne. Da biste postali mason, morate ispuniti osnovni uslov: da ste "slobodan covek na dobrom glasu" i da verujete u Vrhovno biće (Velikog arhitektu univerzuma). Ne možete se sami prijaviti - neko od "braće" mora da vas preporuči.

Sam čin inicijacije izgleda kao scena iz trilera:

Foto: Dado Đilas

Kandidat se najpre odvodi u mračnu sobu, gde u samoći razmišlja o životu i smrti, okružen simbolima prolaznosti (lobanja, peščani sat, sveća). Tu piše svoj "filozofski testament".

Sa povezom preko očiju (koji simbolizuje duhovno slepilo u spoljnom svetu) i omčom oko vrata, kandidat ulazi u hram.

Nakon prolaska kroz "tri putovanja" (iskušenja), kandidat polaže zakletvu nad Knjigom svetog zakona (Biblija, Kuran ili druga sveta knjiga, zavisno od vere). U momentu kada mu se skida povez, braća uparuju mačeve ka njemu, a Veliki majstor proglašava da je "ugledao svetlost".

Tajne rukovanja, lozinke i simboli

Jedan od razloga fascinacije masonima jeste njihova simbolika.

Foto: Profimedia

Najpoznatiji znak masonerije su šestar i ugaonik, alati srednjovekovnih graditelja koji simbolizuju moral, znanje i samodisciplinu.

Tu su i:

svevideće oko,

slovo "G",

stubovi mudrosti i snage,

bele rukavice,

kecelje koje podsećaju na zanatsko poreklo organizacije.

Kroz istoriju su postojali i posebni načini prepoznavanja članova, uključujući rukovanja i lozinke, što je dodatno podgrevalo misteriju oko njihovog delovanja.

Masonski Beograd

Ako prošetate Beogradom, shvatićete da je grad prepun masonskih potpisa. Slobodni zidari su kroz arhitekturu, kako smatraju mnogi, ostavljali trajne znake svog prisustva.

Foto: Shutterstock

Piramida u Knez Mihailovoj - Ispred Srpske akademije nauka i umetnosti stoji bronzana piramida sa ucrtanim koordinatama. Za mnoge, ovo je čist masonski potpis u srcu grada. Fasada obiluje simbolima ugaonika, šestara i mističnih figura koje direktno asociraju na građevinske lože.

Grob Đorđa Vajferta u Pančevu - Portal i kapele gradeni su po strogim masonskim proporcijama.

Foto: Zorana Jevtić