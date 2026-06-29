Slušaj vest

Letovanje je vreme odmora, mora i lepih uspomena, ali gotovo da ne postoji sezona bez nepredviđenih situacija. Izgubljena dokumenta, zaboravljeni pasoši, pogrešni koferi, pokvareni automobili na putu kući - sve su to pehovi koji mogu da pokvare dugo planirani odmor.

Ipak, upravo u takvim trenucima često se pokaže ono najbolje medu ljudima - solidarnost. A jedna priča pokazala je koliko je ta osobina i dalje živa medu našim ljudima.

Sve je počelo kada je Ivan, vraćajući se iz Grčke ka Srbiji, primetio neobičan problem na graničnom prelazu Evzoni.

Foto: Shutterstock

- Važno! Vraćamo se za Srbiju iz Grčke. Pre sat vremena nam je policajac na Evzoniju, u našim pasošima vratio i saobraćajnu dozvolu na ime Nikola Đ. iz Leskovca. Molim vas da objavite. Trenutno vozimo kroz Severnu Makedoniju. Ako neko zna čoveka neka mu javi - napisao je Ivan u objavi koja je objavljena na Fejsbuk i Viber grupi "Grčka info" i koja je ubrzo počela da se deli internetom.

Nije poznato kako je dokument završio među njegovim papirima, ali je bilo jasno da vlasniku može da napravi ozbiljan problem. Svako ko je makar jednom putovao zna koliko neprijatnosti može da izazove gubitak saobraćajne dozvole, naročito kada ste stotinama kilometara udaljeni od kuće.

Zato je Ivan odlučio da ne čeka da se vlasnik sam snađe, već je pomoć potražio preko društvenih mreža.

Foto: Shutterstock/Bascar

A onda je usledio rasplet koji je mnogima vratio veru u ljude.

Samo nekoliko sati kasnije stigla je nova poruka:

- Hvala svima, uspeli smo da se nađemo sa vlasnikom dokumenta i da mu ih vratimo. Neko je video post i prepoznao vlasnika dokumenta.

Tako je problem koji je mogao da se pretvori u višednevnu glavobolju rešen zahvaljujući brzini društvenih mreža, ali pre svega zahvaljujući ljudima koji nisu ostali ravnodušni.