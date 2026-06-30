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Dok na stotine turista iz Srbije i regiona već uživa na letovanju u Grčkoj, na društvenim mrežama se sve češće pojavljuju upozorenja o pojavi meduza koje mogu izazvati neprijatne, pa i bolne opekotine na koži.

Na popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka uživo", koja okuplja brojne putnike i turiste, objavljena je fotografija sa obale Piliona uz pitanje zabrinutog kupača:

- Da li je neko upoznat sa ovom vrstom meduza? Od jutros ih je puna obala na Pilionu - navodi se u objavi koja je izazvala veliki broj komentara i reakcija.

Ubrzo su usledila brojna upozorenja i saveti drugih članova grupe, uz pretpostavke o kojoj se vrsti radi. Najčešće se pominje meduza "Pelagia noctiluca", poznata i kao ljubičasta ili "žareća" meduza, koja je rasprostranjena u Mediteranu i poznata po izrazito bolnim ubodima.

Meduza u Pilionu Foto: Facebook Printscreen/Grčka uživo

Jedan od komentara upozorava:

- Pelagia noctiluca. Ako vas opeče, isprati morskom vodom, ne slatkom. Ako primetite ostatke pipaka na koži, sastružite karticom, nikako golim rukama. Pomaže rastvor sode bikarbone i morske vode, a nakon toga krema Fucicort.

Drugi korisnici dele iskustva i tradicionalne metode ublažavanja simptoma, pa se među komentarima mogu naći i saveti poput korišćenja paradajza na mestu uboda, kao i tvrdnje da pomaže u smanjenju iritacije i alergijske reakcije.

Ipak, stručnjaci generalno upozoravaju da se u ovakvim slučajevima treba osloniti na proverene medicinske preporuke i izbegavati neproverene "kućne lekove".

Neki članovi grupe ističu i da se radi o mlađim jedinkama meduze koje su u početku braon boje, a kasnije dobijaju karakterističnu ljubičastu nijansu, uz napomenu da njihov ubod može biti izuzetno neprijatan i dugotrajan.

Oprez na plažama

Turisti u Grčkoj u plićaku u moru su primetili opasnu meduzu Foto: Shutterstock

Pojava meduza u letnjim mesecima u Egejskom i Jonskom moru nije retkost, ali njihova brojnost može varirati od godine do godine, u zavisnosti od morskih struja, temperature vode i vetrova. U pojedinim periodima, dolazi do njihovog naglog razmnožavanja i približavanja obali, što može predstavljati rizik za kupače.

Turistima se savetuje da prate lokalna upozorenja, informacije spasilaca i stanovnika, kao i da u slučaju kontakta sa meduzom potraže medicinsku pomoć ukoliko se jave jače reakcije poput jakog bola, otoka ili otežanog disanja.

Podsetimo, minule sezone Radmilo Belić, poznati Srbin iz Atine upozorio je turiste da su u Grčkoj zbog virokih temperatura primećene otrovne ljubičaste meduze u većem broju. Belić je tada dao savete kojih bi se trebalo pridržavati kako ne biste imali problema na putu do mora i na samom letovanju.

- Zbog visokih temperatura, primećen je povećan broj ljubičastih meduza koje su najotrovnije, a Grci ih nazivaju Tsuktre. Za sada najviše ih ima na severnoj Eviji, kao i na ostrvima Sporades, Skijatosu i Skopelosu. Ukoliko vas opeče ova meduza, isperite mesto sa morskom vodom i iz najbližeg bara zatražite led, koji ćete staviti na mesto koje je opečeno. Odmah posle toga, otiči do prve apoteke i zatražiti kremu za mazanje. Nikako ne stavljati sirće i slatku vodu - kazao je tada Belić.

Radmilo Belić Foto: Facebook, Shutterstock