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Građani koji nisu uspeli da dobiju osvećenu traku tokom boravka Pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu sada imaju novu priliku. Trake mogu naručiti direktno iz manastira Vatoped, a plaća se samo dostava.

Od Spasovdana, 20. maja, do 6. juna pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se čak 1.100.000 vernika u Hramu Svetog Save.

Pojedini vernici koji nisu bili u prilici da se poklone pojasu i dobiju trakicu pitali su se kako mogu doći do trakica osvećenih na pojasu Presvete Bogorodice.

Kako poručiti traku?

- Kako možete da poručite traku koja je osvećena na pojasu Presvete Bogorodice ako niste bili u Beogradu kada je pojas bio ovde? Dakle, svi koji smo dobili traku, dobili smo i ovo malo uputstvo kako se traka koristi - navela je veroučiteljka Andrea Kereš.

Veroučiteljka Andrea Kereš Foto: Printscreen Instagram/ verouciteljka

Traka se ne plaća

Na samom kraju stoji i adresa manastira Vatoped, odnosno adresa sajta www.vatopedi.gift.

- Dakle, svako može da poruči traku sa ovog sajta. Traka se ne plaća. Plaća se samo dostava, 3 ili 4 evra, gde god da se nalazite na svetu, i tu dostavu plaćate karticom direktno na sajtu. Ali naručujte samo sa tog sajta. Ako vidite na nekom drugom mestu, to je onda verovatno neproverena informacija - istakla je ona.

Foto: Instagram/vds_beograd

Trake trenutno nisu dostupne na sajtu jer su imali prevelik broj porudžbina.

- Ne mogu da postignu da naprave toliki broj traka, ali samo pratite sajt i u nekom momentu kada ponovo budu dostupne možete da poručite. Mislim da je ograničeno da se na jednu adresu poruči maksimum tri ili četiri trake, ali svakako vam više i ne treba, a i svaku traku možete da podelite na onoliko delova koliko imate prijatelja i porodice kojima želite da date traku. Pošto je sajt na grčkom, samo promenite jezik zbog boljeg snalaženja - dodala je veoručiteljka.