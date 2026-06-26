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Svake letnje sezone na društvenim mrežama ponovo ožive iste rasprave o letovanju u Grčkoj - gde se ide, šta se smatra "pravom" destinacijom i koliko su pojedina mesta postala simbol masovnog, jednostavnog i jeftinijeg odmora.

Jedna takva diskusija nedavno se povela u Fejsbuk grupi "Live from Greece", kada je Srbin Tomislav podelio svoju listu omiljenih mesta u Grčkoj. Međutim, iako je objava bila dobronamerna, ubrzo se povela rasprava o "paradajz turistima".

"Mojih top 10 mesta u kojima sam letovao: Sarti

Nei Pori

Polihrono

Olimpik bič

Stavros

Nea Vrasna

Perfokori

Leptokarija

Platamon

Paralija

I mesto koje nije u ovoj konkurenciji Skijatos. Koji su vaši favoriti!?", napisao je Tomislav. "Sivota, Krf i Lefkada"

Foto: Shutterstock

Ispod njegove objave ubrzo su usledili različiti komentari. Mnogi su na početku podelili svoje favorite.

"Za mene je Jonsko more neponovljivo kada je Grčka u pitanju, Sivota, Krf i Lefkada su za sada sigurno najlepša mesta gde sam boravio u Grčkoj uz naravno Atinu, ali u zimskoj varijanti. Sa Egeja za sada Amuljani je top, videćemo kako će biti na Tasosu ove godine", napisao je jedan korisnik.

Za njim se javio drugi pa dodao:

"Afitos, Porto Karas, Limenas, Potos, Uranopolis, Edipsos i naravno Skijatos".

"Sitonija je bila broj jedan, ali od kada smo otkrili Amuljani na Atosu, definitivno su se zarotirali", dodao je još jedan član grupe.

U ostalim komentarima često su pominjani Lefkada, Tasos i Krit.

"Sva ta mesta su za paradajz turizam"

Ipak, bilo je i onih koji su smatrali da ova mesta mogu biti favoriti jedino turistima koji nisu obišli neke druge destinacije u Grčkoj.

"Nijedno od tih ni u prvih 100! Obiđite nešto drugo osim Olimpske regije. Tek tada ćete videti pravu lepotu Grčke", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Sva ta mesta su za paradajz turizam. Generalno niskobudžetna mesta zbog turista iz Srbije, a istočnije su i Bugari i Rumuni tu".

Njegov komentar izazvao je dodatnu polemiku, pa se diskusija ubrzo dodatno zahuktala. Ubrzo su usledili brojni odgovori članova grupe, a rasprava se proširila na to kako se uopšte "meri" turistički izbor i da li uopšte postoji jasna granica između različitih vrsta putnika i načina letovanja.

Foto: Shutterstock

"U Stavrosu potrošim više nego na Milosu"

"Ja nisam od tih 'paradajz' turista, mada ne manišem lep sendvič u smeštaju i sličan boravak. Ali meni nije dobro od tih etiketa i svega sličnog. Mi u Stavros idemo treću godinu (lični razlozi i vazdušna banja) i potrošimo više novca nego na Milosu. I?! Paradajz je l'? Mislim baš", napisala je jedna Srpkinja, dok je druga zaključila:

"Šta je paradajz turista? Osoba koja mimo smeštaja za dvoje u tim mestima ostavi 2.000 evra i više hiljada? Te glupe komentare ostavite za bliske koji nisu nikada nigde putovali, a vi izbacite slike gde vi idete da dođemo i mi Paradajz turisti da vidimo cene".