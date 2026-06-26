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Tokom letovanja u Kalitei u Grčkoj, jedna porodica iz Srbije doživela je neprijatan incident kada su nepoznati tinejdžeri tokom noći upali u dvorište smeštaja i vršili nuždu u bazenu!

Sanja iz Srbije požalila se u Fejsbuk grupi "Grčka - smeštaj povoljno".

- Oko ponoći grupa tinejdžera utrčala je u dvorište našeg smeštaja, jedan od njih je izvršio veliku nuždu u bazen, ostali su se smejali, a zatim otrčali. Pričali su grčkim jezikom. Čula sam ih, ali nisam znala šta su uradili - napisala je Sanja.

Kalitea Foto: Natalija Atanacković

Šokirali se

Dan kasnije njena sedmogodišnja ćerka je plivala u bazenu.

- Prošlo je više od 10 minuta dok nismo primetili da je u bazenu izmet. Šta želim da poručim klincima u Kalitei. Svi smo mi bili tinejdžeri, ali ovo je zaista odvratno. Vaši roditelji rade 20 sati dnevno u sezoni. Takvo ponašanje ne šteti samo gostima, već i ljudima koji vredno rade da bi od turizma živeli, uključujući i vaše roditelje - istakla je Sanja.

"Nisam gadljiva, ali sam sažaljiva"

Dodala je da oni kao gosti nisu platili samo smeštaj, već da novac troše i u prodavnicama, kafićima, restoranima, apotekama, na putarinu, gorivo...

- Korisnici smo svega od čega vi živite. I dok vaši roditelji vredno rade, i sa ulice nas pozivaju u vaše restorane i prodavnice vi ste rešili da upropastite to i ubedite nas da više ne dođemo tako što ćete nam zgaditi odmor - napisala je i dodala:

- Evo da vam kažem ja nisam gadljiva, ali sam sažaljiva, žalim vašu glupost jer ste zarad malo smeha uprskali sve dobro za šta su se vaši roditelji i sugrađani namučili. Hvala na gostoprimstvu doćićemo opet.