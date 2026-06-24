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Kada je razmišljao o nudističkim plažama, bilo je to sasvim drugačije od onoga što je zatekao na jednom takvom mestu. Iskustvo je preneo na društvene mreže, a reč "šok" najbolje opisuje njegov doživljaj.

- Još od tinejdžerskih i momačkih dana nudizam je za mene predstavljao tajanstvenu i uzbudljivu kategoriju. Da li zbog udaljenosti samih plaža, skrivenog prilaza ili moje bujne mašte, meni se u glavi stvarale svakakve slike - napisao je Andrija R. čija je priča objavljena u Fejsbuk grupi "Grčka uživo" i pre nekoliko godina napravila pravi bum na internetu.

Kako je dodao, zamišljao je nudističke plaže prepune devojaka nalik onim iz vile Hjua Hefnera. To su bile njegove fantazije, a u asocijacijama na takvim mestima bilo je i brkatog čuvara na ulazu koji bi "naređivao" da se jedino bez odeće možete kupati i sunčati.

Andrija iz Srbije se prvi put obreo među nudistima na ostrvu Naksos, na velikoj plaži Plaka.

- Još uvek ošamućeni od dugog puta smeštamo se na ležaljke. Malo plivanja da osetimo vodu i pod onim vrelim suncem i vetrom koji uvek duva, padamo u dremež. Budim se - pored mene leži go muškarac, kao od majke rođen. Raskrečio noge, valjda sunča unutrašnju stranu butina, šta drugo? Pogledam oko sebe, sve golaći, i ženski i muški. Alo bre, šta je ovo, gde je žica, gde je brkati čuvar, gde su zečice?! - dodao je.

Foto: T.S

Prema njegovim rečima, nije ni znao da je na nudističkoj plaži dok se nije probudio. Primetio je tada tablu sa pravilima ponašanja, pa naglasio da je sa društvom ušao u harem, a da ih "ijedan evnuh nije zaustavio".

"Društvo je mešano: mi "normalni" obučeni i oni "normalni" goli. Taj miks je veoma nezgodan. Sve vreme, mozak šalje instrukcije, "gledaj gore, digni pogled, gledaj ih u oči". Ali moje nenudističko nenaviknuto oko odbija komande i po pravilu spušta pogled i meri ko sa čime raspolaže".

Nudisti su bili uglavnom stariji ljudi, u pedesetim i šezdesetim godinama i nisu marili što su "nekakvi tamo upali im na teritoriju".

Andrija je doživeo iznenađenje, a izgleda i razočaranje, ali je zato na Fejsbuku predložio da se napravi "spisak nudističkih plaža jer možda nekome zatreba".

Važno je reći da na nudističke plaže treba odlaziti jedino ako ste istinski nudista, a ne da biste posmatrali ostale.

Priča je pokrenula brojne komentare među kojima su se izdvojile ove reakcije: "Verujte, kada se prvi put okupate goli i nađete na nudističkoj plaži, postane vam bezveze da ste u kupaćem kostimu"," Iduće godine krećem. Čekala sam da pređem pedesetu!", " Osećaj je... oslobađajući! Zaista prelep. Mislim da samopouzdanje nema veze sa tim, ali malograđansko vaspitanje svakako ima".