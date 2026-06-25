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Dok najveći broj građana uživa u sunčanju i vidi samo površinu jezera, već nekoliko metara ispod nje postoji čitav mali univerzum u kojem obitavaju ribe, rakovi i kornjače. Većina ljudi nikako ne očekuje da će usred Beograda pronaći i meduze, ali one su se zaista pojavile i pridružile ovom bogatom podvodnom svetu.

Da li su opasne

Iako egzotičan izgled meduza može izazvati iznenađenje ili strah kod kupača, nema razloga za brigu jer su ove slatkovodne meduze potpuno bezopasne za ljude.

Njihova pojava tokom toplijih meseci, kada se za to steknu uslovi, predstavlja samo još jedan dokaz koliko je podvodni svet Ade Ciganlije fascinantan i zanimljiv.

Zašto im Ada toliko prija

Kako navode na Instagram stranici "diving.center.vidre" tajna se krije u karakteristikama samog jezera. Savsko jezero je veštačko, relativno je plitko i leti se izuzetno brzo zagreva, što savršeno pogoduje ovoj vrsti.

Foto: Ilija Ilić

Stručnjaci navode da su slatkovodne meduze vezane isključivo za tople i stajaće vode.

Ono što bi trebalo najviše da obraduje sve posetioce Ade Ciganlije jeste činjenica da se ova stvorenja pojavljuju isključivo u ekosistemima gde je voda izuzetno dobrog kvaliteta!

Dakle, sledeći put kada uskočite u Savsko jezero da se rashladite, znajte da se kupate u čistoj vodi, u društvu potpuno bezopasnih i egzotičnih vodenih stanovnika.