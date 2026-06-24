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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem za vremenske nepogode — posebno za područje Moravičkog okruga na izražene grmljavinske procese. 

- U narednih sat vremena na području Moravičkog okruga (Čačak i okolina) jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada - navodi se u upozorenju. 

U ranijoj najavi, RHMZ je upozorio i na nevreme praćeno grmljavinom koje će u narednim časovima pogoditi područje Beograda

- I u narednih sat vremena u jugozapadnim i južnim delovima Beograda jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada.

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Foto: Kurir.rs/Sanijela Stanisavljev

Upozorenje za Vojvodinu

Što se tiče ostatka Srbije, u naredna dva sata na severu Bačke, kao i na području severnog i srednjeg Banata jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada.

U Srbiji danas toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, lokalno intenzivnijim, a moguća je i pojava sugradice.

Duvaće slab i severni vetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32.

Kurir.rs

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