Skandal na Kajmakčalanu! Bugari postavili natpis koji veliča njihove zločine nad Srbima-istoričar primetio skandaloznu tablu
"Večna slava i dubok poklon herojima bugarske armije koji dadoše život za nacionalno ujedinjenje Bugarske u bici na Kajmakčalanu 1916. godine." Skandalozan natpis postavljen je nelegalno na grčkoj strani za Srbe slavne planine, na mestu odakle se peške kreće ka njenom vrhu...
Ove reči, licemerne i uvredljive, pokušaj su revizije onoga što je jasno i precizno zapisano na najmračnijim stranama istorije o stravičnim zverstvima i brutalnim zločinima bugarske vojske u Velikom ratu nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima. Čak su i njihovi saveznici iz Austrougarske u novinskim izveštajima sa bojišta užasnuto pisali o zlodelima.
Veličaju bugarske vojnike
Srpski istoričar amater Uroš Delovski podigao je glas protiv prekrajanja istine.
- Danas sam se popeo na Kajmakčalan i prilikom povratka zapazio jezivu stvar. Neko je na parkingu sa kog inače peške počinje penjanje na vrh Kajkamčalana, dakle neposredno kod ski-centra Voras, postavio tablu na kojoj se veličaju bugarski vojnici. Piše kako su oni heroji koji su na Kajmakčalanu 1916. godine branili ujedinjenu Bugarsku - naveo je Delovski u objavi na društvenim mrežama i dodao:
- Neko pokušava da relativizuje istoriju time što govori da su bugarski vojnici na ovom mestu bili heroji koji su branili jedinstvo Bugarske, kao da Bugarska nije bila saveznica Nemaca i Austrougara u Prvom svetskom ratu, kao da ti isti bugarski vojnici nisu pucali na vojnike savezničkih snaga kao što su Francuzi, Englezi, Italijani, pa na kraju krajeva i Srbi.
Svi znamo za bugarsku ulogu u Velikom ratu, svi znamo na čijoj su strani bili i kakve pokolje su vršili nad srpskim vojnicima i civilima, ističe Delovski.
U proglasu bugarskog kralja Ferdinanda bugarskom narodu uoči napada na Srbiju 14. oktobra 1915. navedeno je sledeće: "Pozivam bugarski naoružani narod na zaštitu rodnog kraja, uvređenog od strane verolomnog suseda, da oslobodi porobljenu našu braću od srpskog jarma." Kako se navodi u tekstu istoričara Milana Koljanina "Zločini Bugarske u Srbiji 1915-1918", odmah po uspostavljanju okupacione uprave započele su mere bezobzirne denacionalizacije i bugarizacije stanovništva. Bugarizacija je pre svega bila usmerena na Srbe. Odmah je započelo deportovanje i interniranje učitelja, sveštenika, oficira, koji su velikim delom zverski ubijani. Zabranjeni su srpski jezik i knjige, srpska prezimena su pretvorena u bugarska, zabranjene su slave, srpska nošnja, posebno šajkača. Uveden je sistem bezobzirne ekonomske eksploatacije, koji je stanovništvo doveo na ivicu gladi.
- I kao da ne znamo da se ovog septembra obeležava 110. godišnjica proboja ovog dela fronta na Kajmakčalanu od strane srpske vojske, koja je to platila sa 4.300 mrtvih, među kojima je bio i moj čukundeda Petar Savanović.
- Bitka na Kajmakčalanu vođena je od 12. do 30. septembra 1916. godine
- Prva srpska armija je uz velike gubitke uspela da zauzme vrh Sveti Ilija na visini od 2.524 metra, odbacivši Bugare prema Mariovu
- Poginula su, ranjena i nestala 4.643 srpska vojnika
- 18. septembra 1916. godine u 19.10 časova kapetan Boško Bulatović iz 1. bataljona 5. pešadijskog puka Drinske divizije zabo je srpsku zastavu na kotu 2525
- Tog dana Srbi su ispalili 9.310 artiljerijskih granata svih kalibara, 200.000 puščanih i 250.000 mitraljeskih zrna, 380 raketa za osvetljivanje, 250 signalnih raketa i 800 signalnih metaka, i bacili 400 ručnih bombi
Drinska divizija je ipak morala da ga zbog iscrpljenosti i velikog broja postradalih prepusti ponovo Bugarima
- Vrh je konačno zauzet u žestokom jurišu 30. septembra. Nakon toga, još nekoliko dana su vođene brutalne borbe prsa u prsa i odbijeni su brojni bugarski kontranapadi
- Od 12. septembra do 3. oktobra, tokom 22 dana bitke, iz stroja Drinske divizije izbačena su 3.804 vojnika, uz 39 poginulih oficira - 3/4 sveukupnog sastava
- 19. novembra 1916. srpske i francuske jedinice su ušle u Bitolj. Srpska vojska se tako posle skoro godinu dana izgnanstva ponovo našla u otadžbini
Hitna reakcija
Delovski je odmah kontaktirao s konzulatom u Solunu i Ambasadom Srbije u Atini. Usledila je reakcija u rekordnom roku.
- Zahvaljujući tome, nadležni grčki organi su nas obavestili da je spomen-ploča nelegalno postavljena i da će biti uklonjena. Neka ovo bude moj mali doprinos i poklon našim div-junacima, uključujući mog čukundedu, koji su položili svoj život u osvajanju ovog planinskog vrha i svojim grudima otvorili vrata slobodi - naveo je Delovski.
Makedonski novinari razlupali spomenik
Inače, ovo nije prvi put da se na ovakav način veličaju bugarski zločinci. I 2016. neko je podigao spomenik i memorijalnu ploču na vrhu Kajmakčalana. Naravno, bez ičijeg odobrenja, pa je grupa makedonskih novinara macolama sve to razlupala. Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije navelo je tada da je obeležje nelegalno. Tadašnji premijer Bugarske Bojko Borisov besneo je i tvrdio da će svi koji uništavaju bugarske spomenike biti kažnjeni.
"To je kulturni genocid"
Istoričar Ljubodrag Dimić rekao je za Kurir da je na delu velika revizija istorije.
- Bugari su vršili teror nad srpskim jezikom, nad prosvetom, izbacivali profesore i učitelje koji imaju srpsku nacionalnu svest. Pokušavali su da uz teror, logorovanje i ubistva promene svest stanovnika i izvrše bugarizaciju. To se ponovilo i u godinama Drugog svetskog rata. To je kulturni genocid. Tu tablu treba shvatati kao deo pokušaja da se slika Prvog, pa i Drugog svetskog rata na neki način promeni, a ta promena je takva da suštinski izobličava nekadašnju stvarnost. Drugim rečima, to što se nudi kroz reviziju istorije je laž, podvala, širenje neistine. Na taj način treba posmatrati i pojavu ove ploče. Oni koji su je postavili ne žele dobro ni Bugarskoj ni Srbiji - naglasio je Dimić.