- Bitka na Kajmakčalanu vođena je od 12. do 30. septembra 1916. godine

- Prva srpska armija je uz velike gubitke uspela da zauzme vrh Sveti Ilija na visini od 2.524 metra, odbacivši Bugare prema Mariovu

- Poginula su, ranjena i nestala 4.643 srpska vojnika

- 18. septembra 1916. godine u 19.10 časova kapetan Boško Bulatović iz 1. bataljona 5. pešadijskog puka Drinske divizije zabo je srpsku zastavu na kotu 2525

- Tog dana Srbi su ispalili 9.310 artiljerijskih granata svih kalibara, 200.000 puščanih i 250.000 mitraljeskih zrna, 380 raketa za osvetljivanje, 250 signalnih raketa i 800 signalnih metaka, i bacili 400 ručnih bombi

Drinska divizija je ipak morala da ga zbog iscrpljenosti i velikog broja postradalih prepusti ponovo Bugarima

- Vrh je konačno zauzet u žestokom jurišu 30. septembra. Nakon toga, još nekoliko dana su vođene brutalne borbe prsa u prsa i odbijeni su brojni bugarski kontranapadi

- Od 12. septembra do 3. oktobra, tokom 22 dana bitke, iz stroja Drinske divizije izbačena su 3.804 vojnika, uz 39 poginulih oficira - 3/4 sveukupnog sastava

- 19. novembra 1916. srpske i francuske jedinice su ušle u Bitolj. Srpska vojska se tako posle skoro godinu dana izgnanstva ponovo našla u otadžbini