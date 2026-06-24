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Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa podsekretarom UN za mirovne operacije Žan-Pjerom Lakroom sa kojim je razgovarao o operacijama očuvanja mira i bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i svetu.

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je da je Republika Srbija predvidiv i pouzdan partner Ujedinjenih nacija, koji ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti u svetu pod okriljem Ujedinjenih nacija. Takođe je dodao da je naša država zainteresovana za dalje unapređenje saradnje pod okriljem UN, s obzirom na to da je jedan od najznačajnijih evropskih kontributora u operacijama očuvanja mira i da se na njenoj teritoriji nalazi jedna od misija UN – UNMIK.

Ministar odbrane izrazio je zahvalnost podsekretaru UN, njegovom timu i Ujedinjenim nacijama na iskrenim izjavama saučešća povodom gubitka života pripadnika Vojske Srbije starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je bio angažovan u misiji UNIFIL u Libanu.

Ministar Gašić naglasio je da je naša zemlja faktor stabilnosti u regionu, posvećena vojnoj neutralnosti i ostvarenju dobrih odnosa sa svim zainteresovanim stranama, kao i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta kao jednog od najvažnijih nacionalnih interesa. On je istakao da je pitanje Kosova i Metohije prioritetna unutrašnja i spoljnopolitička tema, ali i najveći političko-bezbednosni izazov.

1/5 Vidi galeriju Ministar Gašić sa podsekretarom UN Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom sastanka je razmatrano i pitanje prisustva i delovanja UNMIK na teritoriji KiM, zajedno sa snagama KFOR, koje je od izuzetnog značaja za osiguranje bezbednosti srpskog i ostalog nealbanskog stanovništva.

Ministar odbrane ukazao je da svako rešenje dijaloga Beograda i Prištine mora da bude u skladu sa Ustavom, Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, Vojnotehničkim sporazumom i ostalim važećim međunarodnim dokumentima.

Podsekretar UN za mirovne operacije Žan-Pjer Lakroa ocenio je da Republika Srbija daje značajan doprinos mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija te iskazao da je svestan visoke cene koju je Vojska Srbije platila za doprinos svetskom miru i pohvalio profesionalnost srpskih mirovnjaka. On je izrazio očekivanje da će se uspešno partnerstvo nastaviti i u narednom periodu i izneo je uveravanja da Ujedinjene nacije i UNMIK ostaju posvećene, ne samo sprovođenju mandata datog rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, već i opštih vrednosti Ujedinjenih nacija.