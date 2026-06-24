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Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da u Srbiji, zaključno sa 22. junom nije registrovan nijedan potvrđen slučaj obolevanja od virusa Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Kako se navodi, sezonski pojačan nadzor se sprovodi od 1. juna, kako bi se kontinuirano pratile epidemiološke, kliničke i virusološke karakteristike infekcije virusom Zapadnog Nila radi blagovremenog prepoznavanja obolevanja, praćenja sezonske i geografske distribucije slučajeva, identifikacije populacija pod povećanim rizikom i preduzimanja odgovarajućih mera prevencije i kontrole.

Podsećaju da je groznica Zapadnog Nila sezonsko virusno oboljenje koje se na čoveka prenosi ubodom zaraženog komarca, a u našim klimatskim uslovima obolevanje se najčešće registruje tokom letnjih i jesenjih meseci, kada je aktivnost komaraca najveća.

Prvi slučajevi obolevanja obično se beleže u drugoj polovini jula, dok se najveći broj slučajeva registruje tokom avgusta i septembra.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Evropi je u toku, a do 17. juna prijavljena su tri lokalno stečena slučaja infekcije virusom Zapadnog Nila, i to dva slučaja u Italiji i jedan slučaj u Severnoj Makedoniji.

Batut navodi preporuke za građane u cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila i to su upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje odeće koja pokriva noge i ruke, preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubodu kroz pripijenu odeću.

Među preporukama su i izbegavanje boravka na otvorenom u vreme perioda najintenzivnije aktivnosti komaraca - u sumrak i u zoru, kao i upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima i oko kreveta, redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru i izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

Navode da je potrebno i smanjiti broj komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, na taj način što će se isušiti izvori stajaće vode.

Iz Batuta preporučuju i boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Većina infekcija virusom Zapadnog Nila, odnosno od 80 do 90 odsto slučajeva, protiče bez simptoma, a kod manjeg broja zaraženih osoba javlja se oboljenje slično gripu, sa naglom pojavom povišene telesne temperature, glavoboljom, malaksalošću, bolovima u mišićima i zglobovima, kao i drugim nespecifičnim simptomima.