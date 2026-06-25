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U divizionu 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva naoružanom raketnim sistemom FK-3 u toku je intenzivna obuka za realizaciju zadataka zaštite vazdušnog prostora Republike Srbije.

Obuka se realizuje u rejonima mirnodopskih lokacija, s ciljem sticanja novih znanja i veština i održavanja nivoa uvežbanosti. Proces obuke je koncipiran tako da obezbedi vrhunski osposobljene pojedince, posluge i jedinice, koji svaki zadatak mogu izvršti uz maskimalno iskorišćenje borbenih mogućnosti sistema.

Pred posluge se postavlja veliki broj raznovrsnih zadataka, prilagođenih savremenom operativnom okruženju, čime se stvaraju optimalni uslovi za uvežbavanje borbenog rada i postizanje usklađenosti svih elemenata sistema.

1/5 Vidi galeriju Obuka na savremenim raketnim sistemima za protivvazduhoplovna dejstva Foto: Ministarstvo odbrane

FK-3 je namenjen za odbranu važnih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora. Može da gađa avione, helikoptere, krstareće rakete, bespilotne letelice i projektile vazduh–zemlja na visinama do 27 km i daljinama do 100 km. Njegovom integracijom u sistem PVO znatno su unapređene sposobnosti Vojske Srbije za zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.