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Zlatan Lazić nestao je u četvrtak popodne, kada je poslednji put viđen u Selevcu, na putu prema Klenovcu. Od tada mu se gubi svaki trag.

Na sebi je imao crvenu majicu i plavi šortc.

Porodica i prijatelji mole za bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku nestale osobe.

Svi koji imaju informacije mogu se javiti na broj telefona: 064 665 3302.

Kurir.rs/Palankadanas

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