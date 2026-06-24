Porodica apeluje na građane da prijave bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju
Apel
NESTAO ZLATAN NADOMAK SMEDEREVSKE PALANKE! Od njega nema ni traga ni glasa već skoro nedelju dana: Porodica moli za bilo kakvu informaciju!
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Zlatan Lazić nestao je u četvrtak popodne, kada je poslednji put viđen u Selevcu, na putu prema Klenovcu. Od tada mu se gubi svaki trag.
Na sebi je imao crvenu majicu i plavi šortc.
Porodica i prijatelji mole za bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku nestale osobe.
Svi koji imaju informacije mogu se javiti na broj telefona: 064 665 3302.
Kurir.rs/Palankadanas
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