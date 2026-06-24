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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio ekološko-obrazovni kamp u Smederevu za decu i mlade iz dijaspore i regiona.

Svečanom otvaranju su prisustvovali i gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović, kao i predsednica udruženja "Eko Trend" Nevena Stošić.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da kamp ima poseban značaj jer je ekološko-obrazovni i dodao da će deca, pored druženja i upoznavanja Srbije, imati priliku da nauče više o ekologiji, zaštiti prirode, očuvanju planete i odgovornosti koju svako od nas ima prema sredini u kojoj živi.

- Nalazimo se u Smederevu, gradu u kome gradonačelnica i lokalna samouprava i privreda ulažu napore da se iz godine u godinu unapredi kvalitet vazduha i zaštita životne sredine, rekao je ministar Milićević i dodao da je zato važno da upravo ovde razgovaramo o temi koja se ponekad zanemaruje, a koja je jedna od najvažnijih tema za budućnost naše planete i našeg života.

1/8 Vidi galeriju Đorđe Milićević otvorio ekološko-obrazovni kamp u Smederevu za decu iz dijaspore Foto: Marija Blagojević

Ministar Đorđe Milićević je zajedno sa decom i mladima, kao i gradonačelnicom Smedereva učestvovao na ekološkoj radionici, gde su posadili sadnice četinara.

- Posebno mi je drago što ovaj kamp neće biti samo razgovor, već i delo, rekao je ministar Milićević i dodao da su posađene sadnice četinara novi život, čime se šalje jednostavna, ali snažna poruka - da se Srbija voli i tako što se čuva njena priroda.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da će deca i mladi imati priliku da čuju korisne stvari iz udruženja "Eko Trend", ali i da mi čujemo od vas šta se u vašim sredinama radi kada je reč o zaštiti životne sredine i dodao da najbolje ideje često dolaze upravo od dece i mladih.

- Više od dve stotine dece iz devet različitih država došlo je u svoju maticu, rekao je ministar Milićević i dodao da kada na jednom mestu vidite naše mlade iz sveta onda shvatite da tradicionalno održavanje letnjih kampova nije trošak, već ulaganje u budućnost.

- Naš cilj je veoma jasan, da što više dece poseti svoju zemlju, rekao je ministar Milićević i dodao da Kabinet aktivno radi na jačanju odnosa sa dijasporom i regionom, kao i sa lokalnim samoupravama kako bi program letnjeg kampa bio sadržajniji i sveobuhvatniji.