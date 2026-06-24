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Događaj otvorenih vrata Ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji, „Osećam Kinu u Srbiji“, održan je po drugi put sa jasnom idejom: da se prijateljstvo Srbije i Kine ne posmatra samo kroz velike političke susrete i ekonomske projekte, već i kroz ljude koji će to prijateljstvo nositi u budućnosti, mlade. U obraćanju prisutnima, ambasador NR Kine u Srbiji Li Ming posebno je istakao da su upravo mladi jedna od najvažnijih veza između dve zemlje. Kako je poručio, budućnost kinesko-srpskih odnosa stvaraju mladi, a njihova energija, znanje i spremnost na međusobno učenje imaju ključnu ulogu u daljem jačanju saradnje, razumevanja i prijateljstva između dva naroda.

Ova poruka dolazi u trenutku kada su odnosi Srbije i Kine dodatno intenzivirani nakon nedavne državne posete predsednika Aleksandra Vučića Kini, na poziv predsednika Si Đinpinga. Tokom posete potvrđena je namera dve strane da se saradnja nastavi razvijati u brojnim oblastima, među kojima posebno mesto zauzimaju visoko obrazovanje, stručno obrazovanje, kultura i razmena mladih. Time se tradicionalno prijateljstvo sve jasnije pretvara u prostor za nova znanja, nove kontakte i konkretne prilike za mlađe generacije.

Foto: Ambasada NRK u Srbiji



To se već vidi kroz postojeće programe razmene. Poslednjih godina, stotine mladih iz Srbije imale su priliku da otputuju u Kinu kroz vladine stipendije, međuuniverzitetsku saradnju, Međunarodni kamp za kulturnu razmenu kineske i srpske omladine i druge projekte. Sa druge strane, sve veći broj mladih iz Kine bira Srbiju kao mesto za studiranje, istraživanje i profesionalni razvoj, stvarajući prijateljstva i veze koje često ostaju mnogo duže od samog programa razmene. Posebno važan primer je novi ciklus Međunarodne kulturne razmene mladih Kine i Srbije, kroz koji će više od 500 mladih iz Srbije dobiti priliku da poseti Kinu. Program nije zamišljen samo kao putovanje, već kao susret sa savremenom Kinom iz više uglova: kroz posete univerzitetima, kulturnim centrima, tehnološkim i industrijskim kompanijama, predavanja, radionice i susrete sa kineskim studentima i mladim profesionalcima. Na taj način mladi iz Srbije ne upoznaju samo kinesku tradiciju, već i njen savremeni razvoj, industriju, inovacije i obrazovni sistem. Zato ovakvi programi imaju širi značaj. Oni mladima daju priliku da vide kako izgleda međunarodna saradnja u praksi, da razumeju drugačije kulture, steknu nova profesionalna poznanstva i prepoznaju oblasti u kojima mogu da doprinesu. U vremenu u kom se znanje, tehnologija i razumevanje među kulturama sve brže prepliću, upravo ovakva iskustva postaju važan deo ličnog i profesionalnog razvoja.

Foto: Ambasada NRK u Srbiji



Događaj „Osećam Kinu u Srbiji“ zato nije bio samo prilika da posetioci upoznaju kinesku kulturu kroz kaligrafiju, lakirane lepeze, tradicionalne igre, mlečni čaj ili zongzi umotan u bambusovo lišće. Bio je to i prostor za dijalog, za pitanja, za razmenu utisaka i za simbolično ostavljanje poruka na „papirićima želja“, kao mladalačkog doprinosa budućnosti kinesko-srpskih odnosa.

Foto: Ambasada NRK u Srbiji