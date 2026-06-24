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Prijemni ispiti za upis na fakultete već su počeli, a najbolji đaci tradicionalno jurišaju na najpopularnije smerove gde se po tri kandidata bore za jedan indeks, na pojedinim visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Beogradu vlada hronični deficit studenata.

Bilo da vučete manje bodova iz srednje škole ili strahujete od treme na testu koji startuje u sredu, ovi fakulteti su vaša karta za siguran upis bez stresa.

Donosimo vam detaljnu listu.

Kada se polažu prijemni

Prijemni ispiti za novu generaciju brucoša na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počeli u sredu, 24. juna. Dan kasnije, 25. juna, startuju ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu, 26. juna u Kragujevcu, dok će kandidati u Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici svoje znanje testirati 29, odnosno 30. juna.

Na Univerzitetu u Beogradu, prvi led probitijaju budući studenti Hemijskog, Biološkog, Ekonomskog, Stomatološkog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Tehnološko-metalurškog i Rudarsko-geološkog fakulteta. Umetnički fakulteti, zbog svoje specifičnosti, prijemne ispite organizuju po posebnom rasporedu tokom juna i jula.

od Filološkog, gde je prošle godine preteklo čak 637 slobodnih mesta, preko Poljoprivrednog na kom budžet čeka čak 650 akademaca, pa sve do Fizičkog i Rudarsko-geološkog gde su se na pojedinim smerovima bukvalno brojali prsti jedne ruke!

Termini prijemnih ispita po univerzitetima u Srbiji: Univerzitet u Beogradu : od 24. do 30. juna (uz posebne termine za umetničke fakultete koji traju tokom juna i jula)

: od 24. do 30. juna (uz posebne termine za umetničke fakultete koji traju tokom juna i jula) Univerzitet u Nišu : od 24. juna do 3. jula

: od 24. juna do 3. jula Univerzitet u Novom Sadu : od 25. juna do 3. jula

: od 25. juna do 3. jula Univerzitet u Kragujevcu : od 26. juna do 8. jula

: od 26. juna do 8. jula Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP): 29. i 30. juna

(DUNP): 29. i 30. juna Univerzitet u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici): od 30. juna do 3. jula Gde je budžet zagarantovan

Kao i prethodnih godina, očekuje se da na nekoliko visokoškolskih ustanova ostane praznih mesta zbog manjka zainteresovanih kandidata. Upravo ovo je idealna šansa za sve buduće studente koji nose manje bodova iz klupe ili su podbacili na testu, jer na ovim fakultetima mogu da se domognu indeksa bez stresa.

U grupi fakulteta gde redovno ostaje najviše nepopunjenih budžetskih mesta nalaze se Geografski, Fizički, Hemijski i Fakultet za fizičku hemiju.

Primera radi, na Fakultetu za fizičku hemiju prošle godine ostalo je prazno čak 49 budžetskih mesta jer se za ukupno 80 raspoloživih mesta na budžetu prijavio samo 31 kandidat.

Još alarmantnija situacija dogodila se na Rudarsko-geološkom fakultetu, gde se za smer geofizika od ukupnog broja prijavljenih opredelio samo jedan kandidat, dok je za hidrogeologiju bilo dvoje zainteresovanih.

Odličnu priliku nudi i Poljoprivredni fakultet, koji ove godine ima mesta za čak 650 studenata na budžetu, a zanimljiv je podatak da se prošle godine za ovaj fakultet prijavilo svega 200 kandidata. Manjak interesovanja beleže i Šumarski, kao i Pravoslavni bogoslovski fakultet, ali i beogradski Filološki fakultet na kom je prošle godine od 1.393 mesta ostalo čak 637 upražnjenih.

Evo kratkog pregleda stanja sa slobodnim mestima po fakultetima:

Fakultet za fizičku hemiju : Ukupno ima 100 mesta, od čega je 80 budžetskih. Prošle godine se prijavio samo 31 kandidat, pa je ostalo 49 praznih mesta na budžetu.

: Ukupno ima 100 mesta, od čega je 80 budžetskih. Prošle godine se prijavio samo 31 kandidat, pa je ostalo 49 praznih mesta na budžetu. Rudarsko-geološki fakultet : Prošle godine je za 298 mesta konkurisalo svega 78 kandidata. Interesovanje je bilo posebno slabo za geofiziku (1 kandidat) i hidrogeologiju (2 kandidata).

: Prošle godine je za 298 mesta konkurisalo svega 78 kandidata. Interesovanje je bilo posebno slabo za geofiziku (1 kandidat) i hidrogeologiju (2 kandidata). Poljoprivredni fakultet : Ove godine nudi 650 budžetskih mesta na sedam smerova. Prošle godine se od ukupno 790 odobrenih mesta prijavilo svega 200 kandidata.

: Ove godine nudi 650 budžetskih mesta na sedam smerova. Prošle godine se od ukupno 790 odobrenih mesta prijavilo svega 200 kandidata. Šumarski fakultet : Nudi četiri smera, a broj mesta je ove godine smanjen sa 340 na 300. Prošle godine je upisan samo 121 student, čime nije popunjena ni polovina kapaciteta.

: Nudi četiri smera, a broj mesta je ove godine smanjen sa 340 na 300. Prošle godine je upisan samo 121 student, čime nije popunjena ni polovina kapaciteta. Pravoslavni bogoslovski fakultet : Prima 150 studenata na budžet i 80 na samofinansiranje (ukupno 230) na dva smera. Prošle godine su se u prvom roku prijavila 134 kandidata.

: Prima 150 studenata na budžet i 80 na samofinansiranje (ukupno 230) na dva smera. Prošle godine su se u prvom roku prijavila 134 kandidata. Filološki fakultet : Prošle godine se prijavilo 765 kandidata, pa je od ukupno 1.393 raspoloživa mesta ostalo čak 637 upražnjenih.

: Prošle godine se prijavilo 765 kandidata, pa je od ukupno 1.393 raspoloživa mesta ostalo čak 637 upražnjenih. Geografski fakultet : Nudi 250 mesta (140 budžetskih i 110 samofinansirajućih) na pet smerova. Prethodne godine prijavilo se samo 86 kandidata.

: Nudi 250 mesta (140 budžetskih i 110 samofinansirajućih) na pet smerova. Prethodne godine prijavilo se samo 86 kandidata. Fizički fakultet : Nudi 155 mesta na četiri studijska programa. Prošle godine se za prijemni prijavilo svega 54 kandidata.

: Nudi 155 mesta na četiri studijska programa. Prošle godine se za prijemni prijavilo svega 54 kandidata. Hemijski fakultet: Nudi 185 mesta (većina na budžetu) na tri smera. Prošle godine je nakon prvog upisnog kruga ostalo više od 60 slobodnih mesta usled nezainteresovanosti mladih za hemiju.

Šansa i u septembru

Drugi upisni rok počinje 28. avgusta, prijemni ispiti planirani su za 1. i 2. septembar, a sam upis se mora završiti do 10. septembra. Za one najupornije, postoji i treći upisni rok koji startuje 16. septembra. Mesta na manje popularnim fakultetima sigurno će biti i u ovim rokovima, pa je važno pametno sagledati sve opcije!

Kalendar polaganja prijemnih ispita po fakultetima (Univerzitet u Beogradu)

24. jun:

Hemijski fakultet

Biološki fakultet

Ekonomski fakultet

Stomatološki fakultet

Mašinski fakultet (traje i 25. juna)

Elektrotehnički fakultet (traje i 25. juna)

Rudarsko-geološki fakultet (traje i 25. juna)

Tehnološko-metalurški fakultet (traje sve do 26. juna)

25. jun:

Fakultet veterinarske medicine

Pravoslavno-bogoslovski fakultet

Građevinski fakultet

Filozofski fakultet (traje 25, 26. i 27. juna)

Fakultet organizacionih nauka (FON) (traje 25. i 26. juna)

Šumarski fakultet (traje 25. i 26. juna)

Fizički fakultet (traje 25. i 26. juna)

26. jun:

Stomatološki fakultet (nastavak nakon dana pauze)

Fakultet političkih nauka (FPN)

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER)

Poljoprivredni fakultet

Matematički fakultet

Saobraćajni fakultet (traje 26. i 27. juna)

27. jun:

Arhitektonski fakultet (napomena: u tekstu stoji greška "37. juna", ali se logički odnosi na ovaj period/vikend)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (traje 27. i 28. juna)

29. jun:

Fakultet bezbednosti

Geografski fakultet

Filološki fakultet (traje 29. i 30. juna)

Medicinski fakultet (traje 29. i 30. juna)

Fakultet za fizičku hemiju (traje 29. i 30. juna)

30. jun:

Farmaceutski fakultet

Pravni fakultet

Posebni termini za Umetničke fakultete (Beograd)

Fakultet likovnih umetnosti (FLU): održani 2, 3. i 4. juna, a nastavak je 25, 26, 27. i 28. juna.

Fakultet dramskih umetnosti (FDU): održani 21, 22. i 23. juna.

Fakultet muzičke umetnosti (FMU): od 30. juna do 13. jula.

Fakultet primenjenih umetnosti (FPU): od 6. do 11. jula.