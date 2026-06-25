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Sunčani dani i preplanuo ten često doprinose i trendovi koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama. Ipak, stručnjaci godinama upozoravaju da preterano i nepravilno izlaganje suncu može imati ozbiljne posledice po zdravlje kože. Osim opekotina i drugih prolaznih tegoba, dugotrajno izlaganje UV zračenju povećava rizik od razvoja melanoma, najagresivnijeg oblika raka kože.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorila je dr Zorana Golubović-Zlatković, specijalista dermatovenerologije Doma zdravlja Niš.

- Iako mnogi sunčanje i preplanuo ten povezuju sa zdravim i atraktivnim izgledom, prekomerno i nekontrolisano izlaganje suncu može ostaviti ozbiljne posledice po zdravlje. Osim što ubrzava starenje kože i dovodi do pojave bora, UV zračenje može izazvati mutacije u ćelijama kože, uključujući melanocite - ćelije koje proizvode pigment - počela je Golubović-Zlatković.

dr Zorana Golubović-Zlatković, specijalista dermatovenerologije Doma zdravlja Niš Foto: Kurir Televizija

Sunce ostavlja posledice i kada ih ne vidimo odmah

Kako je istakla, prekomerno izlaganje suncu ne povećava samo rizik od melanoma, već može dovesti i do drugih promena na koži, zbog čega je posebno upozorila na zaštitu najmlađih i odgovorno ponašanje tokom letnjih meseci.

- Kada je reč o melanomu, najagresivnijem obliku raka kože, procenjuje se da oko 70 odsto slučajeva nastaje de novo, odnosno kao nova pigmentna promena koja ranije nije postojala, dok se u približno 30 odsto slučajeva razvija iz već postojećeg, izmenjenog mladeža. Međutim, melanom nije jedina posledica prekomernog izlaganja suncu. Sve češće se beleže alergije na sunce, poznate kao polimorfne svetlosne erupcije, kao i opekotine i pregorevanje kože. Posebno su osetljive bebe i mala deca - prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, bebe do šest meseci ne bi trebalo izlagati direktnom suncu, dok je kod dece do treće godine neophodan dodatni oprez jer njihova koža još nije u potpunosti razvijena - kaže doktorka.

Dalje je dodala da iako ne postoji savršen preparat koji u potpunosti štiti od sunca, najvažnija je kombinacija pravilne zaštite i odgovornog ponašanja, uz poruku da preplanuo ten ne bi trebalo da bude imperativ ni mera letnjeg izgleda.

- Ne postoji idealan preparat za zaštitu od sunca, već je ključ u pravilnoj fotoprotekciji, koja podrazumeva kombinaciju zaštitnih sredstava i mehaničke zaštite - nošenje šešira, odeće i naočara sa UV zaštitom. Važno je imati na umu da štetno UV zračenje ne ugrožava samo kožu, već može ostaviti posledice i na oči. Iako je svest građana o opasnostima sunčanja danas veća nego ranije, znanje često ne prati ponašanje. Trend preplanulog tena i dalje je snažno prisutan, naročito pod uticajem društvenih mreža, zbog čega poručuju da taman ten ne mora da bude sinonim za lepotu niti cilj svakog leta - za emisiju "Redakcija", zaključila je Golubović-Zlatković.

03:25 Sunce nije bezazleno kao što mislimo: Doktorka za Kurir upozorila na rizike nepravilnog sunčanja - ključ je u OVIM merama zaštite! Izvor: Kurir televizija

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