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Velike vrućine koje su zahvatile Srbiju dovele su do povećane potražnje za klima uređajima, ali i servisima za njihovo održavanje.

O ovoj temi za emisiju "Redakcija" govorio je haus majstor Nemanja Milosavljević, koji je otkrio da su se, pored većeg obima posla, pojavile i brojne prevare kojima su građani izloženi.

Serviseri tvrde: Cene su iste

Sa prvim tropskim talasom naglo je porasla i potreba za montažom, servisiranjem i čišćenjem klima uređaja. Ipak, iako mnogi građani smatraju da su usluge ove godine poskupele, Milosavljević tvrdi da značajnijih promena cena nije bilo.

- Što se potražnje tiče, to je normalno. Velika je vrućina i sada je svima hitno i svima potrebno. Što se cena tiče, cene su generalno iste kao prošle i pretprošle godine. Nije bilo nekih većih promena - rekao je on.

Prema njegovim rečima, razlike među servisima postoje, ali nisu velike.

- Zavisi od servisa do servisa. Neki su malo skuplji, neki malo jeftiniji, ali to su minimalne razlike. Ljudi koji se profesionalno bave ovim poslom uglavnom drže slične cene - objasnio je Milosavljević.

Govoreći o konkretnim iznosima, naveo je da se cena redovnog servisa kreće između četiri i pet hiljada dinara.

- Cena servisa se kreće između četiri i pet hiljada dinara. Montaža je oko 12.000 dinara, plus materijal, a neke kolege naplaćuju i nosače. Razlika u ceni može da bude do hiljadu ili hiljadu i po dinara, ali nema nekih velikih odstupanja - kazao je on.

Nemanja Milosavljević, serviser klima uređaja Foto: Kurir Televizija

Građani ostajali i bez novca i bez klima uređaja

Pored velike potražnje, pojavile su se i brojne prevare. Milosavljević kaže da mu se više građana žalilo na slične probleme.

- Imao sam nekoliko situacija da su se ljudi žalili da su platili klimu, a da im ona nikada nije dostavljena. Mislim da je skoro bio slučaj gde je veliki broj građana prevaren na taj način - upozorio je sagovornik.

On je ukazao i na još jedan problem koji se poslednjih meseci sve češće javlja.

- Pojavila se jedna vrsta prevare gde određeni call centri zovu građane i nude im servisiranje, montažu ili popravku klima uređaja, iako ti ljudi nikada nisu koristili njihove usluge. Oni spuštaju cene i nude razne pogodnosti, a mi kao serviseri na to ne možemo da utičemo - rekao je Milosavljević.

Da li klimu treba gasiti?

Jedna od najčešćih dilema tokom leta jeste da li klima uređaj treba da radi neprekidno ili samo kada je neko u prostoriji.

Milosavljević smatra da je tokom velikih vrućina bolje ostaviti uređaj da radi konstantno.

- U ovakvim vrelim danima najbolje je da se klima upali, da se stavi na neku određenu temperaturu i da se ne gasi. Potrebno joj je mnogo vremena da rashladi vrelu prostoriju, pa kada se ugasi sve kreće ispočetka. Klimu treba staviti na 23 ili 24 stepena i ne isključivati je. To je mnogo bolje i za uređaj, jer ona samo održava temperaturu, umesto da svaki put ponovo hladi zagrejanu prostoriju - naglasio je.

Govoreći o održavanju, Milosavljević je istakao da je servis najbolje obaviti pre početka sezone.

- Servis se radi pred sezonu. Ovo su već poslednji trenuci da se to odradi. Mnogo je bolje za klimu da radi tako što održava temperaturu nego da je koristimo samo po potrebi - zaključio je on.

04:26 KOLIKO KOŠTA SERVIS KLIME OVOG LETA?Majstor otkrio da li su cene porasle i kako da izbegnete prevarante Izvor: Kurir televizija

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