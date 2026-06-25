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Visoke temperature ne donose samo potrebu za osveženjem, već i ozbiljna upozorenja stručnjaka o tome kako vrućine utiču na organizam, ishranu i hidrataciju, posebno kod osetljivih grupa stanovništva.

Da li nas ovo što smatramo osveženjem zapravo još više iscrpljuje, šta bi zaista trebalo da jedemo i pijemo tokom ekstremnih vrućina, za emisiju "Redakcija", otkrio je prof. dr Momčilo Matić, nutricionista i stručnjak za ishranu.

- Visoke temperature deluju na sve organizme, i na zdrave, i na one sa hroničnim bolestima. Najviše pogađaju kardiovaskularne i pulmonalne bolesnike, osobe sa autoimunim i alergijskim reakcijama, kao i starije i decu. Oni moraju posebno da vode računa, jer su osetljiviji na ovakve vremenske uslove - rekao je Matić.

Momčilo Matić Foto: Kurir Televizija

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Kako je dodao, u poslednje vreme beleže se sve ozbiljniji kardiovaskularni incidenti i kod znatno mlađih osoba, što otvara nova pitanja o uticaju savremenih uslova i načina života na zdravlje.

- U poslednje vreme, nažalost, imamo i slučajeve vrlo mladih osoba sa ozbiljnim kardiovaskularnim problemima. Hitna pomoć je nedavno zbrinula 17-godišnjeg dečaka zbog srčanog udara, dok je VMA, koji je bio dežuran, tokom noći primio pacijenta starog 42 godine sa infarktom mozga, što dodatno ukazuje na sve češće pojave ovakvih stanja kod mlađe populacije - kaže on.

Dalje upozorava da visoke temperature utiču na krvne sudove i zgrušavanje krvi, a dodatni rizik predstavljaju alkohol, energetski napici i dehidratacija, zbog čega je najvažnije održavati redovnu hidrataciju, pre svega unosom vode.

- Kada je vruće, krvni sudovi se šire, što u principu može biti dobro, ali kod osetljivih osoba dolazi do povećanja viskoznosti krvi, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Dodatni rizik predstavljaju energetski napici, alkohol i druge supstance, koje u kombinaciji sa vrućinom dodatno opterećuju organizam. Zato je ključno unositi dovoljno tečnosti, pre svega vode. Voda je u ovim uslovima najbolji lek. Mogu se piti i čajevi, ali treba izbegavati diuretike. Organizam treba kontinuirano hidrirati, kao što se neguje biljka - istakao je nutricionista.

Toplotni talas u julu Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Shutteratock

- Ljudi imaju naviku da u čašu vode ili limunade ponekad dodaju malo soli upravo zbog nadoknade natrijuma koji se gubi znojenjem. Ipak, važno je znati kada i kako unositi so, jer je balans elektrolita ključan za funkcionisanje organizma, posebno u uslovima visokih temperatura. Ujutru je voda posebno važna jer je tada viskoznost krvi viša, a hormoni poput kortizola i adrenalina utiču na krvne sudove. Zato je potrebno brzo hidrirati organizam, posebno mozak - naveo je.

Za kraj je istakao da potrebe za tečnošću rastu sa porastom temperatura i fizičkom aktivnošću, zbog čega je važno redovno unositi vodu tokom celog dana, i to i pre pojave osećaja žeđi, kako bi se sprečila dehidratacija i očuvalo normalno funkcionisanje organizma.

- Unos vode tokom ovakvih dana zavisi od temperature i aktivnosti, jer se znojenjem i disanjem gubi više tečnosti. Leti je smanjeno izlučivanje urina, što pokazuje da organizam čuva vodu. Važno je piti vodu i pre nego što se javi osećaj žeđi, jer stariji ljudi i deca taj signal slabije prepoznaju. Zato je preporuka jednostavna - stalno imati vodu pri ruci i unositi je tokom celog dana, kako bi se sprečila dehidratacija i održala normalna funkcija organizma - za emisiju "Redakcija", objasnio je Matić.

06:20 Nikako ne radite ovo na vrućini! Nutricionista Matić otkrio na koju grupu ljudi najviše utiču ovako ekstremne vrućine: "Može doći do ozbiljnih komplikacija" Izvor: Kurir televizija

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