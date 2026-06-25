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Klima uređaj je postao neizostavan deo svakodnevnog života, posebno tokom letnjih meseci kada su visoke temperature gotovo neizbežne. Iako pruža prijatno rashlađenje, njegova efikasnost i kvalitet vazduha zavise od redovnog održavanja, pre svega čišćenja filtera.

Zapušeni filteri mogu dovesti do lošijeg kvaliteta vazduha, veće potrošnje električne energije, neprijatnih mirisa, ali i razvoja bakterija i buđi. Zato je redovno čišćenje klime ključno kako za zdravlje, tako i za dugovečnost uređaja.

Zašto je važno čistiti filter klime?

Filter klime zadržava prašinu, polen, grinje, dlake i druge zagađivače iz vazduha. Pošto vazduh koji prolazi kroz klimu udišemo, kvalitet filtera direktno utiče na kvalitet života, naročito kod osoba sa alergijama i respiratornim problemima.

Kada je filter prljav:

- vazduh postaje lošijeg kvaliteta

- alergije i astma mogu se pogoršati

- klima troši više energije

- povećava se rizik od kvarova sistema

U domovima sa decom i kućnim ljubimcima, kao i u prostorima sa većom vlagom, filteri se prljaju još brže i zahtevaju češće održavanje.

Koliko često treba čistiti klimu?

Preporuka je da se filteri čiste najmanje jednom mesečno tokom sezone intenzivnog korišćenja (proleće i leto). Dubinsko čišćenje klime savetuje se jednom do dva puta godišnje - pre i posle sezone.

Foto: Shutterstock

Učestalost zavisi od:

- zagađenja u sredini (grad ili selo)

- prisustva kućnih ljubimaca

- broja ljudi u prostoru

- pušenja u zatvorenom prostoru

Neki uređaji imaju i indikator zaprljanosti filtera koji olakšava praćenje.

Šta vam je potrebno za čišćenje?

Pre početka pripremite:

- čist peškir ili podlogu

- mekanu četku

- usisivač sa nastavkom

- mikrofiber krpu

- mlaku vodu i blagi deterdžent

- sprej za dezinfekciju (70 odsto alkohola ili specijalizovani preparat)

Kako očistiti filter klime korak po korak

1. Isključite uređaj

Pre svega, klima mora biti isključena iz struje radi bezbednosti.

2. Otvorite prednju masku

Pažljivo podignite poklopac klime kako biste pristupili filterima.

3. Izvadite filtere

Izvucite ih lagano i proverite stepen zaprljanosti.

4. Usisavanje i pranje - prvo uklonite prašinu usisivačem, zatim operite filter u mlakoj vodi sa blagim deterdžentom, ostavite da odstoji 15-20 minuta, isperite i ostavite da se potpuno osuši.



Čišćenje unutrašnjosti klime

Unutrašnjost klime obrišite mikrofiber krpom i blagim dezinfekcionim sredstvom. Po potrebi možete koristiti i specijalne sprejeve za isparivač i turbinu, uz pridržavanje uputstva proizvođača.

Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi Foto: Shutterstock

Vraćanje filtera i puštanje u rad

Kada se filter potpuno osuši:

- vratite ga na mesto

- zatvorite masku

- uključite uređaj i pustite ga da radi nekoliko minuta



Greške koje treba izbegavati

- ne sušiti filter na suncu

- ne koristiti agresivna hemijska sredstva

- ne vraćati mokar filter

- ne trljati previše jako

- ne čistiti dok je uređaj pod naponom

Redovno uklanjajte lišće, prašinu i prljavštinu sa spoljne jedinice. Po potrebi je možete blago oprati vodom, ali voditi računa da ne dođe do električnih komponenti. Kada je potreban servis?

Pozovite stručnjake ako primetite:

- neprijatne mirise

- slab protok vazduha

- neobične zvuke

- curenje vode

Profesionalni servis koristi specijalnu opremu i omogućava dubinsko čišćenje koje produžava životni vek uređaja.

Redovno čišćenje klime nije samo pitanje komfora, već i zdravlja. Održavanjem filtera i unutrašnjih delova obezbeđujete čistiji vazduh, manju potrošnju energije i duži vek trajanja uređaja.

Kurir.rs