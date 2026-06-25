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Univerzitetski klinički centar Niš, na čelu sa doc. dr Milanom Lazarevićem, nastavlja konkretnim potezima da rešava višedecenijske probleme i uvodi red u sistem.

U toku je uređenje parkinga kapaciteta više od 100 vozila, koji će omogućiti bezbedno, organizovano i znatno lakše parkiranje svim korisnicima Starog kliničkog centra. Ovim projektom, UKC Niš pokazuje da briga o pacijentima počinje od osnovnih uslova – dostupnosti, sigurnosti i uređenog prostora.

Novi parking značajno će unaprediti organizaciju saobraćaja unutar kompleksa, ali, što je još važnije, olakšaće dolazak pacijentima i njihovim porodicama, kako iz Niša, tako i iz čitave Srbije. Biće im omogućeno da bez dodatnog stresa i gubljenja vremena budu što bliže svojim najmilijima tokom lečenja.

Novi parking kod UKC Niš Foto: UKC Niš

Lazarević poručuje da ovo nije kraj, već početak sistemskih promena: uređenje prostora, podizanje standarda i stvaranje uslova dostojnih pacijenata biće nastavljeni i u narednom periodu. Kako ističe, UKC Niš više neće dozvoliti da problemi stoje nerešeni decenijama, već će se rešavati odlučno, korak po korak.

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