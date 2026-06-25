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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovaće u nedelju, 28. juna, prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, nakon čega će uslediti gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“.

Program u Batajnici počeće u 10 časova, kada će građanima i zvanicama biti predstavljena savremena sredstva i sistemi kojima raspolaže Vojska Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nakon prikaza, od 12 časova, deo predstavljenih sredstava učestvovaće u realizaciji bojevih gađanja na poligonu „Pasuljanske livade“, gde će biti demonstrirane njihove sposobnosti u realnim uslovima.

Kurir.rs

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