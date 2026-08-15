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Marko Milošević, sin bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića i Mire Marković, napustio je Srbiju 7. oktobra 2000. godine, a o njegovom daljem životu se u javnosti zna veoma malo.

Nove detalje o tome gde se danas nalaze Marko i Marija Milošević iznela je Dušica Ilić, poznatija pod nadimkom Kleopatra. Ona je tokom devedesetih godina bila popularna proročica čiju je emisiju pratio ogroman broj ljudi, a lično je poznavala pokojnog predsednika i Miru Marković.

Foto: Printscreen/Facebook

- Marko živi vrlo raskošno i dobro. On se bavi biznisom u Rusiji, živi sa devojkom, odlično živi. A Marija je dobra, ali se razočarala. Doživela je razočaranje kad je prijatelju nešto pomogla, pa je zbog kredita ostala bez kuće. Nudila sam pomoć, nije htela. Nisam je videla sigurno 27 godina, ali osećam da izgleda dobro. Čestita je, ali koliko je gorčine preživela, svaka čast što je ostala normalna. Nije htela od države ništa - rekla je Kleopatra nedavno za "Mondo".

Ovako sada izgleda Marko Milošević Foto: Screenshot Twitter

Marija se preselila u Crnu Goru

Ćerka Slobodana Miloševića, Marija, sve vreme živi u Crnoj Gori, daleko od očiju javnosti.

Na kući u Cetinju u kojoj živi roletne su stalno spuštene, a Marija retko izlazi. No, komšije su u nekoliko navrata svedočile za medije da je izuzetno prijatna, iako očigledno povučena.

1/7 Vidi galeriju Marija Milošević Foto: EPA/ Slobodan_Pikula, Printscreen, EPA

- Da ne znam da ona tu živi, mislila bih da u kući nema nikoga. Uvek je sve zatvoreno, roletne su spuštene, a retko se nešto i čuje u dvorištu. Pretpostavljam da joj je loše zbog serije, jer je bila baš vezana za oca i nikada ga nije prežalila. Više joj ne dolazi ni partner s kojim je bila nekoliko godina u vezi. Muž mi svaki dan prolazi pored njene kuće na posao, nije čak ni otvorenu kapiju video. Nikada se ni sa kim nije ni družila odavde, ali kada bih je srela uvek je bila ljubazna i javljala se - pričala je komšinica.

Arhivska fotografija kuće Marije Milošević na Cetinju Foto: M.P.V.

Inače, veliku pažnju domaće javnosti nedavno je privukla i Markova ćerka iz drugog braka, koja je rođena i odrasla u Rusiji, a koja nosi ime svoje tetke - Marija Milošević (20). Ona je pre nekoliko meseci prvi put došla u Srbiju povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića i tom prilikom dala ekskluzivni intervju za domaće medije.

Lepa Marija otkrila je da studira novinarstvo, da je naučila srpski jezik, ali i detalje o tome čime se njen otac Marko danas bavi u Moskvi.

1/12 Vidi galeriju Marija Milošević Foto: Petar Aleksić

- Došla sam za godišnjicu smrti mog dede. Sada sam dovoljno odrasla da mogu da učestvujem u svemu tome. Ponosna sam na svog dedu, on je bio pravi borac za pravdu i istinu - rekla je mlada Marija i dodala da se njen otac Marko u Rusiji uspešno bavi građevinskim biznisom, dok joj je majka slikarka.

1/4 Vidi galeriju Marko Milošević pokazao kulturu na delu Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, PAUL VREEKER / AFP / Profimedia

Ovo pojavljivanje izazvalo je pravu buru u javnosti, budući da Marko Milošević iz prvog braka sa Milicom Gajić ima i sina Marka, koji je danas politički aktivan u Srbiji kao poslanik SPS-a u Narodnoj skupštini.