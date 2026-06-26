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Jedno od najčešćih pitanja tokom leta jeste da li je bezbedno spavati dok klima uređaj radi. Odgovor je da, ali uz nekoliko važnih pravila.

Pre svega, hladan vazduh nikako ne bi trebalo da bude usmeren direktno ka krevetu. Ukoliko klima cele noći duva u osobu koja spava, mogu se javiti ukočen vrat, bolovi u ramenima, leđima i mišićima, kao i osećaj umora nakon buđenja.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se krilca uređaja podese tako da vazduh cirkuliše kroz prostoriju, a ne direktno prema telu.

Najbolje je uključiti "Sleep" režim

Većina modernih klima uređaja poseduje takozvani "Sleep" ili noćni režim rada. Ova opcija tokom noći automatski prilagođava rad kompresora, smanjuje buku uređaja i postepeno povećava temperaturu za jedan do dva stepena, čime se održava prijatna klima u prostoriji bez naglog hlađenja.

Na taj način organizam lakše održava prirodnu telesnu temperaturu, a istovremeno se smanjuje i potrošnja električne energije.

Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi Foto: ArtStock / Alamy / Profimedia

Nikako ne spuštati temperaturu prenisko. Jedna od najvećih grešaka jeste podešavanje klime na 18 ili 20 stepeni u želji da se prostorija što pre rashladi. Lekari upozoravaju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od pet do sedam stepeni, odnosno najviše osam stepeni.

Ako je napolju 38 stepeni, preporučuje se da klima bude podešena na oko 28 ili 30 stepeni, u zavisnosti od uslova u prostoriji.

Nagli temperaturni šok može predstavljati ozbiljno opterećenje za organizam, naročito kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, kao i ljudi koji imaju probleme sa srcem i krvnim pritiskom.

Ako ste osetljivi, rashladite sobu pre spavanja

Osobama koje teško podnose klima uređaje savetuje se da prostoriju rashlade pre odlaska na spavanje, a zatim isključe uređaj ili ostave da hladi susednu prostoriju. Na taj način temperatura ostaje prijatna za san, dok se izbegava dugotrajno izlaganje hladnom vazduhu.

Redovno održavanje klima uređaja jednako je važno kao i pravilno podešavanje temperature. Filteri tokom vremena skupljaju prašinu, polen, bakterije i druge nečistoće koje kasnije završavaju u vazduhu koji udišemo. To posebno može predstavljati problem za osobe koje pate od alergija, astme ili drugih hroničnih bolesti disajnih puteva.

Stručnjaci zato preporučuju redovno čišćenje filtera, kao i servisiranje uređaja pre početka letnje sezone.

Foto: Profimedia

Izbegavajte nagle temperaturne promene

Lekari upozoravaju i na čestu naviku da se iz veoma rashlađene prostorije odmah izlazi na temperaturu koja prelazi 35 stepeni.

Takve nagle promene predstavljaju dodatni stres za organizam, pa se preporučuje da se pre izlaska nekoliko minuta provede u prostoriji koja nije previše rashlađena kako bi se telo postepeno prilagodilo spoljnim uslovima.

Tokom letnjih vrućina klima uređaj može značajno da poboljša kvalitet života i omogući organizmu da lakše podnese ekstremne temperature.

Međutim, stručnjaci ističu da rashlađivanje ne sme biti preterano. Umerena temperatura, noćni režim rada, redovno održavanje uređaja, dovoljan unos vode i izbegavanje direktnog strujanja hladnog vazduha najvažniji su koraci za bezbedno korišćenje klime tokom leta.