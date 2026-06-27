Nova zamka za turiste u Evropi! Jedan znak na putu može skupo da vas košta – većina vozača nema pojma šta znači
Ako planirate putovanje kroz Evropu pored standardnih pravila, od sada morate obratiti pažnju na novi simbol koji se pojavio na putevima. Ukoliko ga ne prepoznate na vreme, vaš budžet za letovanje mogao bi biti manji za čak 135 evra!
Novi saobraćajni znak, koji prikazuje beli romb na plavoj pozadini, postao je stalni deo pejzaža na putevima u Francuskoj nakon što je uveden 2025. godine. Iako je njegova primena počela u francuskim gradovima, mnogi turisti i dalje nisu svesni šta on zapravo poručuje, što dovodi do nenamernih prekršaja i visokih kazni.
Šta zapravo znači beli romb
Glavni cilj uvođenja ovog znaka je smanjenje saobraćajnih gužvi i podsticanje ekološki prihvatljivijeg načina putovanja. Trake obeležene ovim znakom nisu dostupne svima. One su rezervisane isključivo za:
- Vozila sa najmanje dva putnika (tzv. "carpooling" ili zajedničko korišćenje automobila).
- Električne automobile.
- Taksije.
- Vozila javnog prevoza.
- Ukoliko se u vašem automobilu nalazi samo vozač, ulazak u ovu traku strogo je zabranjen.
Tehnologija koja "broji" putnike: Nema varanja!
Mnogi vozači misle da mogu proći nekažnjeno ako niko ne gleda, ali istina je potpuno drugačija. Za kontrolu ovih traka koriste se nove, visokotehnološke radarske kamere.
Ovi uređaji ne služe samo za beleženje registarskih tablica. Njihova tehnologija je toliko napredna da su u stanju da prepoznaju i izbroje tačan broj ljudi u vozilu. Dakle, ako ste sami u autu, kamera će to detektovati u deliću sekunde, a kazna od 135 evra stiže na vašu adresu. Taj novac biste sigurno radije potrošili na plaži ili u restoranu nego na saobraćajni prekršaj.
Gde možete sresti ovaj znak
Za sada je ovaj znak najzastupljeniji u Francuskoj, i to u velikim gradovima kao što su Lion, Grenobl i Strazbur, ali se može videti i na brojnim važnim auto-putevima širom zemlje.
Zanimljivo je da se u drugim evropskim zemljama, poput Finske, ovaj znak još uvek ne koristi, niti se o njemu uči u tamošnjim auto-školama. Finska, na primer, koristi drugačije oznake (E9.1 i E9.2) isključivo za autobuse i taksije, dok koncept traka za zajedničko korišćenje automobila kod njih još nije uveden u vidu ovakve signalizacije.
U Finskoj se jasno naznačava ko ima pravo prolaza određenom trakom. Ako je traka, pored autobusa, namenjena i taksi vozilima, na dnu znaka će stajati jasna oznaka TAXI. Pored autobusa i taksija, ove trake su često dostupne i za tramvaje, vozila hitne pomoći, kao i policijska vozila koja su na dužnosti.
Takođe, pravo prolaza mogu imati i druga vozila, ali samo ako je to izričito naglašeno dodatnom tablom postavljenom ispod glavnog saobraćajnog znaka
Zašto turisti najčešće greše
Problem nastaje jer se o ovom znaku ne uči u svim evropskim auto-školama, pa turisti često ulaze u rezervisane trake ne znajući da krše zakon. Dok su lokalni vozači već navikli na "beli romb", posetioci iz drugih zemalja ga često ignorišu, misleći da je reč o nekoj specifičnoj lokalnoj oznaci bez velikog značaja.
Kurir.rs/ eestinen