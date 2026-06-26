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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetoj mučenici Akilini, devojčici koja je još u najranijem detinjstvu pokazala izuzetnu duhovnu zrelost i nepokolebljivu veru u Hrista. Rođena u palestinskom gradu Vivlosu od pobožnih hrišćanskih roditelja, mala Akilina je već u sedmoj godini bila u potpunosti poučena hrišćanskom životu, a u desetoj godini počinje da propoveda veru svojim vršnjakinjama, ispunjena, kako predanje kaže, blagodaću Svetog Duha.

U vreme progona hrišćana za cara Dioklecijana, njena hrabrost dolazi u sukob sa rimskom vlašću. Prijavljena carskom namesniku Volusijanu, Akilina biva izvedena pred sud i podvrgnuta svirepim mukama kako bi se odrekla Hrista. Bičevana i izložena teškim povredama, ona do poslednjeg trenutka ostaje nepokolebljiva u ispovedanju vere, smatrajući stradanje putem ka večnom životu.

Prema predanju, nakon brutalnog mučenja i trenutka kada je izgledalo da je izdahnula, njeno telo je bačeno izvan grada. Međutim, noću joj se javlja anđeo Gospodnji koji je podiže i vraća u život, uz poruku da dovrši svoj mučenički podvig.

Iako je ponovo izvedena pred mučitelje, Akilina ni tada ne odustaje od vere. Čak i nakon što je preživela nemoguće i pojavila se pred svojim sudijama živa nakon što su je smatrali mrtvom, ona ostaje dosledna Hristu, prihvatajući stradanje kao svedočanstvo istine. Na kraju, po naredbi namesnika, biva pogubljena mačem u svojoj dvanaestoj godini života, oko 293. godine, a njene mošti su, prema predanju, izvor isceljenja mnogima koji su im pristupali sa verom.

Srpska pravoslavna crkva naglašava da je sveta Akilina primer detinje čistote, ali i duhovne snage koja prevazilazi godine, kao i simbol nepokolebljivog svedočenja vere u vremenu progona. Njena žrtva ostaje kao svedočanstvo pobede duhovnog nad telesnim i prolaznim nad večnim.

Molitva: "Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."

Verovanja i običaji

U narodnom verovanju sveta mučenica Akilina poštuje se kao zaštitnica dece i mladih, pa se njen dan posebno vezuje za molitve za zdravlje najmlađih i za blagoslov onima koji se nadaju potomstvu. Vernici veruju da se na ovaj praznik treba obratiti molitvom za duhovni mir, čistoću srca i zaštitu porodice, jer je i sama svetiteljka još u detinjstvu pokazala izuzetnu hrabrost, mudrost i postojanost u veri, zbog čega se njen lik doživljava kao uzor nevinosti i duhovne snage.