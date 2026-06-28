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Visoke temperature otežavaju svakodnevne aktivnosti, izazivaju umor, pojačano znojenje i probleme sa spavanjem, dok neprekidno korišćenje klime mnogima donosi dodatni problem, visoke račune za struju.

Ipak, stručnjaci ističu da postoji više jednostavnih načina da se organizam i prostor rashlade i bez klima uređaja.

Hladne obloge

Jedan od najefikasnijih trikova jeste stavljanje mokrog peškira ili pamučne marame oko vrata.

Pošto se u tom delu tela veliki krvni sudovi nalaze neposredno ispod kože, hladna voda brzo rashlađuje krv, što doprinosi snižavanju ukupne telesne temperature. Kada se peškir zagreje, dovoljno je ponovo ga pokvasiti hladnom vodom.

devojka u crnoj majci na bretele drži desnom rukom hladnu oblogu na levom ramenu
Foto: Shutterstock

Sličan efekat postiže se hlađenjem takozvanih pulsnih tačaka, zglobova ruku, unutrašnje strane laktova i gležnjeva.

Dovoljno je nekoliko minuta držati ruke pod mlazom hladne vode ili staviti hladne obloge na ove delove tela kako bi se organizam lakše izborio sa visokim temperaturama.

Ako koristite led, važno je da ga ne stavljate direktno na kožu, već da ga umotate u peškir ili tkaninu.

Kvašenje i raspršivači

Kvašenje kose i temena takođe može pomoći da se organizam brže rashladi.

Isparavanje vode sa vlasišta stvara osećaj svežine i pomaže u snižavanju telesne temperature, posebno tokom najtoplijeg dela dana.

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Foto: Profimedia

Sprej sa vodom pravi veliku razliku. Obična bočica sa raspršivačem može biti od velike pomoći tokom letnjih dana.

Prskanje kože hladnom vodom, posebno uz uključen ventilator, pojačava efekat isparavanja i omogućava brzo osveženje bez velike potrošnje električne energije.

Stan rashladite noću

Jedan od najefikasnijih načina za rashlađivanje prostora jeste provetravanje tokom noći.

Kada spoljne temperature padnu, otvorite prozore na suprotnim stranama stana kako biste napravili prirodnu cirkulaciju vazduha. Ukoliko imate ventilator, postavite ga pored prozora kako bi ubrzao ulazak hladnijeg vazduha.

dete spavanje krevet lampa
Foto: Nina Lishchuk/Shutterstock

Prozore zatvorite rano ujutru, pre nego što sunce počne da zagreva prostor.

Rashladite i krevet pre spavanja. Vrele letnje noći često otežavaju san, ali i za to postoji nekoliko jednostavnih rešenja.

Preporučuje se korišćenje posteljine od pamuka, lana ili bambusa, kao i laganih čaršava umesto debelih prekrivača.

Dodatno osveženje može pružiti kratko rashlađivanje posteljine ventilatorom ili stavljanje hladne obloge ispod jastuka nekoliko minuta pre odlaska na spavanje.

Tokom dana spustite roletne i navucite zavese

Direktno sunce koje ulazi kroz prozore može podići temperaturu u stanu za nekoliko stepeni.

Spuštene roletne i zatvorene zavese sprečavaju zagrevanje prostorije, a najbolje rezultate daju svetle termoizolacione zavese koje odbijaju sunčeve zrake.

Tamne roletne na prozoru
Kako najlakše očistiti roletne Foto: Shutterstock

Ventilator može biti odlična zamena

Iako ne hladi vazduh kao klima uređaj, ventilator poboljšava cirkulaciju vazduha i stvara osećaj prijatnijeg ambijenta.

Njegov efekat je još bolji kada se koristi zajedno sa raspršivanjem hladne vode ili provetravanjem prostorije tokom noći.

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Foto: Shutterstock

Ishrana takođe utiče na osećaj vrućine

Tokom velikih vrućina preporučuje se laganija ishrana bogata voćem i povrćem koje sadrži mnogo vode, poput lubenice, dinje, krastavca i paradajza.

Važno je unositi dovoljno tečnosti tokom celog dana, dok alkohol treba izbegavati jer dodatno podstiče dehidrataciju organizma.

Savete nutricioniste kako treba da se hranimo leti, pročitajte u našem odvojenom tekstu.

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Foto: Shutterstock

Izbegavajte kuvanje usred dana. Rerna, šporet i drugi kuhinjski uređaji dodatno zagrevaju prostor. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se tokom najvećih vrućina pripremaju hladni obroci, salate ili sendviči, dok se kuvanje odloži za večernje sate kada temperature padnu.

Pravilnim provetravanjem, zatamnjenjem prostorija, dovoljnim unosom vode i nekoliko jednostavnih trikova moguće je znatno lakše podneti letnje vrućine, čak i bez klima uređaja, uz manju potrošnju električne energije i prijatniji boravak u domu.

Kurir.rs

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