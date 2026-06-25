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Na deonici auto-puta "Miloš Veliki" između petlji Pakovraće i Prilipac od 26. juna do 1. jula izvodiće se radovi na redovnom održavanju u tunelu Munjino brdo, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Kako je saopšteno, tokom trajanja radova na ovom delu autoputa "Miloš Veliki" za saobraćaj će biti zatvorena tunelska cev u smeru ka petlji Prilipac, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz drugu tunelsku cev, u smeru ka petlji Pakovraće.

Iz JP "Putevi Srbije" upozoravaju vozače da će za vreme izvođenja radova biti zatvoreno i uključenje na petlji Lučani u smeru ka Prilipcu, pa se preporučuje korišćenje alternativnih pravaca i dodatna opreznost u zoni radova.

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Vozačima se savetuje da pre polaska na put provere stanje na saobraćajnicama i planiraju putovanje uz mogućnost kraćih zastoja i usporenog saobraćaja na ovoj deonici auto-puta.

Kurir.rs/ Blic

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