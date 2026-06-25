Slušaj vest

Na ulazu u Grčku jutros oko 4.30 sati na graničnom prelazu Evzonijedan Srbin je ostao bez pasoša, te je uputio hitan apel za pomoć!

Naime, kako se navodi u poruci koju je stigla portalu Grčka info, pasoš nije vraćen na ime Nikola Stojanović.

Porodica moli ukoliko je nekom greškom dat pasoš ili je našao pasoš da se javi na broj telefona 0616132126.

"U slučaju ako neko putuje ka Stavrosu, Jerisosu, Nea Rodi, Uranopolisu, a želi da pomogne i donese pasoš otići će lično da preuzme pasoš da se ne bi maltretirali sa malim detetom i odlazili u Solun u konzulat! Unapred hvala", navodi se u poruci porodice.

(Kurir.rs/Blic)

Ne propustiteDruštvoKrećete na more? Spasite se višečasovnog čekanja na granicama: Ovo je detaljan spisak skrivenih prelaza i sajtova koji uživo snimaju stanje
Evzoni Grčka granični prelaz
DruštvoDo Grčke preko Severne Makedonije ili Bugarske? Nova pravila na granicama menjaju put do Grčke - detaljna računica
Mapa puta do Grčke, ljudi na moru, granični prelaz
DruštvoAko ovog leta idete kolima na more, ovo morate da znate! Jedna greška može skupo da vas košta
Evzoni kolone automobila
NovčanikNajveći trošak koji će vas sačekati u Grčkoj: Evo na šta Srbi troše najviše novca, a nisu put, hrana i ležaljke
200 evra u ruci ispred plaže u Grčkoj