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Na ulazu u Grčku jutros oko 4.30 sati na graničnom prelazu Evzonijedan Srbin je ostao bez pasoša, te je uputio hitan apel za pomoć!

Naime, kako se navodi u poruci koju je stigla portalu Grčka info, pasoš nije vraćen na ime Nikola Stojanović.

Porodica moli ukoliko je nekom greškom dat pasoš ili je našao pasoš da se javi na broj telefona 0616132126.

"U slučaju ako neko putuje ka Stavrosu, Jerisosu, Nea Rodi, Uranopolisu, a želi da pomogne i donese pasoš otići će lično da preuzme pasoš da se ne bi maltretirali sa malim detetom i odlazili u Solun u konzulat! Unapred hvala", navodi se u poruci porodice.