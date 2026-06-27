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Evropu je zahvatio snažan toplotni talas izazvan takozvanim Omega blokom, a posledice se već osećaju širom kontinenta. Tropske temperature zabeležene su čak i u zemljama poput Velike Britanije, Nemačke i Holandije, dok meteorolozi upozoravaju da najtopliji dani tek dolaze.

Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti sunčano i veoma toplo, s najnižom temperaturom od 17 do 25, a najvišom od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar i najnižu temperaturu od 22 do 25, a najvišu oko 38 stepeni.

Inače, RHMZ je objavio i tri upozorenja.

Upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature

Nastavlјa se toplotni talas, koji će trajati tokom vikenda I početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 °c.

Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Upozorenje za područje Beograda na veoma visoke temperature

Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda za vikend i početkom sledeće sedmice, usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći. Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 °C, a minimalna od 20 do 25 stepeni.

Foto: RHMZ

RHMZ je za danas upalio i crveni meteo alarm, i to za Beograd, Srem, Banat, Bačku i zapad Srbije dok je u ostalim delovima na snazi narandžasti meteo alarm.

Vreli talas stiže u Srbiju: Temperature do 40 stepeni

Đorđe Đurić, koji se bavi meteorologijom, objasnio je da će naredni dani biti među najtoplijim od početka godine.

- Jezgro te vrele vazdušne mase sa zapada sada se premešta ka našem području i centralnoj Evropi. Narednih dana imaćemo vedro i vrlo toplo vreme. Svaki dan biće sve toplije. Već danas temperatura će biti do 33 ili 34 stepena, a tokom vikenda preko 35. Vrhunac toplotnog talasa očekuje se u nedelju (danas) i početkom sledeće sedmice kada će temperatura u Beogradu biti do 38 stepeni, a ponegde se približiti i 40. stepenu - rekao je Đurić.

On je objasnio i šta zapravo predstavlja "omega blok".

- To je pojas veoma visokog vazdušnog pritiska koji se postavi u obliku grčkog slova omega. Takva situacija blokira prodor svežijeg vazduha sa Atlantika. Imamo vedro vreme, spuštanje vazduha i njegovo dodatno zagrevanje, pa temperature rastu do ekstremnih vrednosti. U Francuskoj su ovih dana zabeležena čak 44 stepena, i to na atlantskoj obali gde su leta inače veoma blaga - naveo je Đirić.

Đorđe Đurić, meteorolog Telegraf.rs Foto: Kurir Televizija

Sve više tropskih noći u Srbiji

Đurić upozorava da problem nisu samo dnevne temperature.

- Tropski dan je dan kada temperatura dostigne ili pređe 30 stepeni. Poslednjih godina takvih dana ima sve više, često i više od pedeset tokom leta. Poseban problem predstavljaju tropske noći, naročito u urbanim sredinama poput Beograda, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni. Razlog su prevelika urbanizacija gradova i klimatske promene koje postaju sve izraženije - objasnio je on.

Foto: DAVID ARJONA/EFE

Upozorenje lekara

Pedijatar dr Saša Milićević istakao je da organizam veoma teško podnosi ovakve vremenske uslove.

- Naš organizam pokušava da se adaptira na visoke temperature. Znojenjem, dubokim disanjem i isparavanjem preko kože pokušavamo da regulišemo telesnu temperaturu. Problem nastaje kada je spoljašnja temperatura jednaka ili čak viša od temperature našeg tela. Tada organizam više ne uspeva efikasno da se hladi i dodatno se zagreva - rekao je Milićević.

Posebno su ugrožena deca.

- Kod dece je centar za termoregulaciju još nedovoljno razvijen. Zbog toga se ona mnogo lakše pregrevaju. Roditelji često ne shvataju koliko brzo može doći do ozbiljnih posledica. Dete se veoma lako može naći u stanju koje zahteva hitnu medicinsku pomoć - upozorio je doktor.

Govoreći o toplotnom udaru, Milićević je rekao da on može nastupiti mnogo brže nego što ljudi misle.

- Apsolutno je moguće da neko doživi toplotni udar za samo petnaest minuta. Ljudi često misle da se to dešava samo na direktnom suncu, ali nije tako. Toplotni udar može da nastane i u zatvorenim prostorijama gde je veoma toplo i gde organizam ne može da se oslobodi viška temperature. Tada dolazi do pada krvnog pritiska i potpunog sloma mehanizama kojima telo pokušava da se rashladi - objasnio je on.

dr Saša Milićević, pedijatar Foto: Kurir Televizija

Opasnost vreba i na kupalištima

Dr Milićević upozorio je i na naglo rashlađivanje organizma.

- Ljudi vole da sa velikih vrućina odmah skoče u reku, jezero ili more. Međutim, upravo tada može doći do naglog spazma krvnih sudova. Potrebno je ulaziti postepeno kako bi se organizam privikao na promenu temperature. Nagli ulazak u hladnu vodu može da izazove ozbiljna stanja, uključujući srčani ili moždani udar, a nekada i smrtni ishod - naglasio je doktor.

Psiholog Alem Dedović objasnio je da ekstremne temperature ne utiču samo na telo, već i na mentalno zdravlje .

- Um i telo su nerazdvojni. Svaka ekstremna situacija zahteva dodatnu energiju za prilagođavanje. Kada je organizam pod stalnim pritiskom zbog vrućine, sve manje energije ostaje za svakodnevne aktivnosti. Ljudi tada ne razmišljaju o produktivnosti, već samo o tome kako da preguraju dan i nekako prežive visoke temperature - rekao je Dedović.

Kako ističe, prvi znak problema često je poremećen san.

- Kada se promeni ritam spavanja, menjaju se i raspoloženje, koncentracija i sposobnost donošenja odluka. Veliki deo naše energije odlazi na borbu sa vrućinom. Zbog toga dolazi do pada koncentracije, što je posebno opasno za vozače i ljude koji obavljaju odgovorne poslove - objasnio je psiholog.

Alem Dedović, psiholog Foto: Kurir Televizija

Vrućina povećava nervozu i agresiju

Dedović upozorava da ekstremne temperature mogu uticati i na ponašanje ljudi.

- Kada smo neispavani, iscrpljeni i pod stalnim pritiskom, mnogo lakše reagujemo impulsivno. Dovoljna je sitnica da neku dobronamernu sugestiju doživimo kao napad i odgovorimo agresivnije nego što bismo to učinili u normalnim okolnostima. Organizam je tada u nekoj vrsti borbenog režima i sve oko sebe posmatra kao potencijalnu pretnju - rekao je on.

Dodaje da dugotrajni toplotni talasi mogu dovesti i do povlačenja iz društvenog života.

- Ljudi počinju da povezuju izlazak napolje sa neprijatnošću i opasnošću. Povlače se u kuće, izbegavaju kontakte i sve više vremena provode u izolaciji. Ako takvo stanje traje dugo, može doprineti razvoju anksioznosti, različitih strahova i dodatno narušiti mentalno zdravlje - zaključio je Dedović.

I dok meteorolozi najavljuju da će naredni dani biti među najtoplijima ovog leta, stručnjaci upozoravaju da visoke temperature ne treba potcenjivati. Od toplotnog udara i problema sa srcem, do poremećaja sna, pada koncentracije i pojačane nervoze, posledice ekstremnih vrućina mogu biti ozbiljne. Zato se građanima savetuje da izbegavaju boravak na suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke lekara kako bi što bezbednije prebrodili predstojeći toplotni talas.

06:53 OMEGA BLOK HARA EVROPOM, STIŽE I KOD NAS!Temperatura ide i do 40 stepeni,a evo šta kažu stručnjaci Izvor: Kurir televizija

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