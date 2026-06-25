Toplotni udar preti Srbiji! Temperature skaču preko 38 stepeni, lekari upozoravaju: Ovo su prvi znaci kolapsa organizma
U Srbiju je stigao prvi toplotni talas ovog leta sa tropskim temperaturama koje će narednih dana ići i preko 38 stepeni Celzijusovih!
Republički hidrometeorološki zavod je do kraja ove sedmice i i za početak naredne najavio pretežno sunčano i postepeno toplije vreme, a za vikend, u ponedeljak i utorak ponovo i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 38 stepeni, ponegde i više.
- Kratkotrajna kiša ili pljusak uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije - saopštio je RHMZ i upozorio na veoma opasnu vremensku pojavu te je potrebna dodatna opreznost.
I Institut za javno zdravlje Srbije je upozorio na toplotni talas do 2. jula i izdao mere preporuka kako se ponašati tokom vrućina.
- Unositi dovoljno tečnosti i uvek imati vodu pri ruci
- Izbegavati tešku, masnu i kaloričnu hranu pre izlaska, jer dodatno opterećuje organizam.
- Nositi laganu, svetlu i prozračnu garderobu koja omogućava cirkulaciju vazduha
- Obavezna zaštita glave kako bi se sprečila sunčanica (kapa, šešir, kišobran)
- Nositi naočare za sunce kako bi se oči zaštitile od jakog zračenja, jer su deo centralnog nervnog sistema
- Izbegavanje zadržavanja na dirketnom suncu i među gužvom tokom leta
Zdravstveni rizik
Zbog visoke vrednosti UV indeksa, lekari savetuju oprez u periodu od 10 do 17 časova, kad je intenzitet zračenja najveći, dok kombinacija visokih temperatura i jakog sunčevog zračenja može predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje građana.
Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine objasnila je jednom prilikom za Kurir da na velikim vrućinama može doći do kolapsa organizma kada se ljudi žale na preznojavanje, vrtoglavicu, mučninu, opštu malaksalost i nagonom za povraćanje.
- Simptomi se javljaju zbog pada krvnog pritiska koji nastaje usled naglog širenja krvnih sudova i smanjenog dotoka kiseonika u mozak a sve pod uticajem visokih temperatura. Osobu koja je doživela kolaps treba izmestiti na provetreno mesto u hladu i dati joj da popije blago zasoljeni napitak. Hladne obloge joj treba staviti oko vrata i sa unutrašnje strane ruku - naglasila je dr Šehić.
Dodala i da višesatno izlaganje suncu može dovesti i do sunčanice.
- Tada se javlja otok moždanih opni i širenja krvnih sudova mozga. Prateći simptomi su prodorna glavobolja, vrtoglavica, izvesna omamljenost, slab vid, nagon za povraćanjem. U malobrojnim slučajevima, ipak, dolazi do gubitka svesti. U tim situacijama osoba mora da se izmesti u hlad, da se raskomoti, a važno joj je dati mlak voćni sok ili vodu koju treba da pije gutljaj po gutljaj. Hladnu oblogu joj treba staviti na čelo i dati joj lek protiv glavobolje. Ukoliko ima bolove nekoliko dana posle toga, mora što pre da ode kod lekara na dalja ispitivanja.
S druge strane toplotni udar nastaje naglo usled pregrejanosti celog tela kada osoba iznenada sruši na ulici.
- Do toplotnog udara dolazi kada osoba dugo boravi u pregrejanoj prostoriji kao što su autobusi, kada dugo stoji na jednom mestu, a ujedno ima neizbaždaren centar za termoregulaciju i neadekvatnu garderobu u kojoj koža ne može da diše. Osoba koja doživi ovaj udar ima zamućen vid, dezorijentisana je i ima ubrzan puls, bleda je i znojava, a zatim koža u nekom momentu postaje suva.
Nikako hladna voda
Doktorka podseća da treba izbegavati masnu, kaloričnu i tešku hranu, kafu, alkohol, slatkiše i tamnu, usku, sintetičku odeću.
- Važno je takvu osobu smestiti u hlad, raskomotiti je i staviti hladne obloge. Važno je popiti i koji gutljaj mlake vode jer hladna može da dovede do grča jednjaka. To je isto kao kada bi pregrejana osoba uletela u hladnu vodu i doživela šok. Čovek koji je doživeo toplotni udar treba da leži neko vreme sa nogama koje su blago podignute, a treba ga podići tek kada počne razumno da govori.