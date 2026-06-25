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Prema najnovijim informacijama koje je saopštila privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrígez, u zemljotresima je poginulo najmanje 32 osoba, dok je više od 700 povređeno.

Broj žrtava bi, nažalost, mogao da raste jer spasioci i dalje pretražuju ruševine srušenih zgrada u Karakasu i okolnim oblastima. Mnoge zgrade su se urušile, a velika šteta je prijavljena i u državama La Guaira, Jarakuj i Karabobo.

Američki geološki zavod (USGS) izdao je crveni alarm, upozoravajući na veliki rizik od daljih žrtava i obimne štete.

Za Euronews Srbija oglasila se ambasadorka Republike Srbije u Venecueli, Katarina Andrić.

Foto: Prinscreen/X

Andrić: Aerodrom u Karakasu zatvoren

Ambasadorka je istakla da je od zemljotresa proteklo oko 12 časova, te da su ekipe spasilaca na terenu.

- Trenutno je ovde 5 sati ujutru, a zemljotres je bio juče oko 6 popodne. To su bila dva jaka zemljotresa, jedan za drugim, 7,2 i 7,5 Rihterove skale. Oni su svi sada sa ekipama na terenu i pokušavaju da utvrde štetu i da spašavaju ove ljude koji su nastradali - rekla je i dodala:

- Prema zvaničnim informacijama, od pre jedno 2 sata, 32 ljudi je nastradalo, a preko 700 je povređeno, ali ja pretpostavljam da će biti veći broj.

Andrić je rekla i da je najteže pogođena država Miranda, kao i Guaira.

- Zemljotresi i podrhtavanje tla su se osetili u nekoliko saveznih država. Epicentar je bio u državi Miranda, gde se u blizini nalazi i distrikt glavnog grada Karakasa. Najteže je pogođena Guvaira, to je pokrajina ka aerodromu, i taj deo je najviše nastradao, pa i sam aerodrom, koji je zatvoren zbog toga - navela je Andrić.

Ona je dodala da su druge putne komunikacije prohodne.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

- Saobraćajnice su prohodne i timovi spasilaca mogu da dopru do pogođenih područja. Venecuela je toliko velika zemlja da je teško porediti sa onim što mi poznajemo, te je aerodrom Simon Bolivar, koji je trenutno zatvoren, posebno važan za funkcionisanje zemlje. On se koristi i za unutrašnji saobraćaj, tj. avio-prevoz - istakla je Andrić i dodala da je to jedini aerodrom koji je zatvoren, te da ostali rade.

"Srbija izrazila spremnost da pomogne unesrećenima"

Govoreći o stanju nakon zemljotresa, Andrić je istakla da je grad i okolne oblasti pogodilo i više slabijih podrhavanja tla nakon glavnih udara.

- Podrhtavanje tla se oseća stalno, ali mnogo slabije nego što su bila ta dva jaka udara sinoć. Nakon glavnih udara usledilo i najmanje 20-ak slabijih", svedoči ambasadorka.

Srbi u Venecueli

Kada su u pitanju srpski državljani u Venecueli, ambasadorka ističe da nema puno naših ljudi, ali da ima ljudi sa dvojnim državljanstvom, da je sa njima u kontaktu i da su svi dobro.

- Ovde nema puno državljana Srbije, jer ovo nije destinacija za naše turiste generalno, ne dolaze puno. A prema saznanjima ambasade, ja sam razgovarala sa našim dvojnim državljanima i sa Venecuelancima srpskog porekla, i oni su svi dobro - istakla je Andrić i dodala da su i radnici ambasade, kao i ona lično, dobro i da nije došlo do oštećenja u samoj ambasadi.

Na kraju, ona je podsetila da su predsednik Aleksandar Vučić, kao i ministar spoljnih poslova Marko Đurić, izrazili saučešće, ali i izrazili spremnost da naša država pomogne.

- Ministar spoljnih poslova Marko Đurić i predsednik Vučić su već izrazili saučešće i izrazili spremnost naše države da pomogne u svemu što treba. I brojne države se javljaju sa saučešćima i sa ponudama za pomoć svake vrste. Venecueli su trenutno najpotrebnije ekipe za pronalaženje nastradalih i povređenih ljudi - zaključila je ambasadorka Andrić.