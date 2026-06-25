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U selu Osoje, na oko 900 metara nadmorske visine iznad Prijepolja, počela je ovogodišnja berba maline. Gojko i Nevenka Vukašinović ovim poslom bave se više od jedne decenije, a iako su tokom godine primenili sve neophodne agrotehničke mere, očekuju da ovogodišnji rod bude manji zbog posledica prošlogodišnje suše.

Na površini od 20 ari uzgajaju oko 4.000 sadnica maline. Većinu poslova obavljaju sami, dok u vreme rezidbe i berbe angažuju i sezonske radnike.

- Malina je veoma zahtevna kultura. Kada se podigne zasad, mora stalno da se prati, đubri, okopava, kosi i štiti od bolesti. Tokom godine ima mnogo posla i bez primene svih agrotehničkih mera nema ni dobrog roda - kaže Gojko Vukašinović za RINU, koji se proizvodnjom maline bavi od 2014. godine.

Iako ima 72 godine i penzioner je, ne razmišlja o odustajanju od malinarstva. Međutim, smatra da su proizvođači danas u sve težem položaju zbog rasta troškova i neizvesne otkupne cene.

- Prošle godine malina je otkupljivana po ceni od oko 600 dinara za kilogram, dok je ove godine berba počela sa 400 dinara. U međuvremenu su poskupeli gorivo, đubrivo, zaštitna sredstva i radna snaga. Proizvođači ulažu najviše, a često imaju najmanju korist - ističe Vukašinović.

Prema njegovim rečima, rešenje bi moglo da bude formiranje stručne komisije u kojoj bi bili zastupljeni proizvođači, hladnjačari i izvoznici, kako bi se na realan način sagledali troškovi i odredila pravičnija cena maline.

1/13 Vidi galeriju Ovogodišnja berba malina je u punom jeku Foto: RINA, Kurir, Kurir.rs/T. Ilić

Ovogodišnji rod, kako kaže, obećava, ali su posledice prošlogodišnje suše vidljive na samim biljkama.

- Rodnih grana ima dosta, ali su ostale kratke i slabije razvijene. Prošlogodišnja suša ostavila je trag i na ovogodišnjem rodu. Da je bilo više padavina, prinos bi sigurno bio veći - objašnjava Vukašinović.

Dodatni problem predstavlja i nedostatak kiše tokom ovog leta. U brdskim predelima poput Osoja, bez redovnih padavina ili sistema za navodnjavanje teško je održati zasade u punoj kondiciji.

Njegova supruga Nevenka kaže da rad u malinjaku nije lak, ali da se uz volju i upornost sve može postići.

- Teško jeste, ali kada radiš za sebe drugačije je. Odmoriš kada se umoriš, napraviš pauzu kada ne možeš više i nastaviš dalje. Posao nije lak, ali smo navikli - kaže Nevenka.

Vukašinovići ističu da je iz godine u godinu sve teže pronaći radnike za berbu.

- Najčešće dolaze srednjoškolci i stariji ljudi. Mladih je sve manje. Naš sin je završio Tehnički fakultet u Novom Sadu, tamo živi i radi, ali kada može dođe da pomogne. Danas se mladi uglavnom opredeljuju za druga zanimanja - kaže Nevenka.

Koliko se berači razlikuju po učinku najbolje pokazuje svakodnevni rad u malinjaku. Dok iskusni radnici mogu da uberu i do 80 kilograma maline dnevno, prosek se kreće između 60 i 65 kilograma, dok ima i onih koji tokom dana uberu svega dvadesetak kilograma.

Uprkos svim izazovima, Vukašinovići ostaju verni malinarstvu. Nadaju se da će otkupna cena tokom sezone rasti i približiti se prošlogodišnjem nivou, čime bi bar delimično bili nadoknađeni manji rod i sve veća ulaganja u proizvodnju jednog od najznačajnijih izvoznih proizvoda Srbije.