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Popodnevno naoblačenje iznenadilo je turiste koji u Leptokariji borave od 20. juna. Tamni oblaci doneli su juče večernju kišu, dok je kišovito bilo i jutros.

- Posle četiri sunčana dana evo i kiše da osveži. Malo smo se zabrinuli letujemo sa unucima. Non-stop su u vodi teško ih je izvući iz mora da se osuše, a onda da ih odvedemo na ručak. Na svu sreću promena vremena trajala je kratko. Od jutros posle kiše sunce, nigde oblaka, a voda najtoplija od kako smo došli - kaže Vera iz Vranja koja u Leptokariji u Grčkoj letuje sa suprugom i unucima.

Letovanje u Leptokariji van sezone Foto: T.s.

Ona dodaje da je na plaži dosta dece, kao i da su tu i roditelji sa bebicama. Letuju van sezone kako bi zbog najmlađih izbegli gužve i velike vrućine.

- Za sada smo zadovoljni, pre svega zbog dece. Ugađamo koliko možemo i brinemo o njima. Velika je odgovornost, ali i zadovoljstvo učiti unuke da plivaju i deo leta provedu sa bakom i dedom - ističe Vera.

Ona kaže da ni na graničnim prelazima nije bilo gužvi i dužih zadržavanja.

- Zbog toga i letujemo van sezone, a i aranžmani su povoljni. Sa suprugom sve organizujemo na vreme preko agencije i dobro ispadne. Letovanje obezbeđujemo već posle Nove godine - kaže na kraju Vera.

Kurir.rs

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