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Da ne biste proveravali granice sopstvenog strpljenja i izdržljivosti ukućana, isprobajte neku od naših 10 ideja za rashlađivanje stana bez klima-uređaja.

Prirodna ventilacija

Iskoristite prirodno strujanje vazduha kako biste rashladili prostor bez dodatnih troškova. Prozore i vrata otvarajte u najhladnijim delovima dana - rano ujutru i kasno uveče - kako bi svežiji vazduh ušao u stan. Ako u blizini imate drveće ili prostor u dubokoj hladovini, dodatno iskoristite taj prirodni izvor svežine i omogućite vazduhu da cirkuliše kroz prostorije.

Zamračite prostorije

Tokom najtoplijeg dela dana spustite roletne i navucite zavese kako biste sprečili ulazak toplote. Dodatnu zaštitu mogu pružiti deblje draperije ili folije za prozore koje odbijaju sunčeve zrake. Jedan od trikova koji može pomoći jeste i postavljanje blago navlaženih čaršava preko prozora kako bi se prostor lakše rashladio.

Okružite se sobnim biljkama

Sobne biljke mogu pomoći da prostor bude prijatniji tokom vrelih dana. Vrste poput aloe vere, ali i drugo saksijsko zelenilo, kroz prirodne procese ispuštaju vlagu u vazduh i tako doprinose osećaju svežine. Osim što oplemenjuju enterijer, biljke mogu imati i blagi efekat prirodnog rashlađivanja prostora.

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Iskoristite ventilator na pravi način

Ventilator je jedan od najjednostavnijih saveznika u borbi protiv letnjih vrućina, a njegov efekat može se dodatno pojačati uz nekoliko trikova:

- Ispred ventilatora postavite široku posudu sa ledom.

- Umesto leda, možete koristiti i zamrznute flaše vode.

- Ispred ventilatora okačite ili raširite peškir natopljen hladnom vodom.

Na taj način vazduh koji ventilator pokreće biće primetno hladniji, pa će prostorija delovati osveženije.

Na tržištu postoji veliki izbor modela - od stonih i podnih do stubnih i stojećih ventilatora, pa svako može pronaći rešenje koje odgovara njegovim potrebama i budžetu.

Oprezno sa kućnim aparatima

Mnogi uređaji u domaćinstvu dodatno zagrevaju prostor. Zbog toga je preporučljivo da upotrebu rerne, pegle, sušilice za veš i sličnih aparata svedete na minimum tokom najtoplijeg dela dana.

Ako je moguće, koristite ih rano ujutru ili kasno uveče, kada su spoljne temperature niže i prostor se lakše provetrava. Ne treba zaboraviti ni da televizori, računari i punjači emituju toplotu, pa ih isključite kada ih ne koristite.

Ukoliko imate terasu ili dvorište, deo pripreme hrane možete premestiti napolje, čime ćete dodatno smanjiti zagrevanje stana.

Kako se rashladiti hranom

Pravilnim izborom namirnica možete značajno olakšati podnošenje vrućina. Hrana bogata vodom osvežava organizam i pomaže hidrataciju, pa od nje lako možete napraviti lagane letnje obroke i salate.

Korišćenje iste daske ili noža za sirovu i kuvanu hranu bez pranja između upotreba povećava rizik od kontaminacije Foto: Shutterstock

Među namirnicama koje posebno hlade organizam izdvajaju se:

- krastavac - sadrži oko 96 odsto vode, bogat je vlaknima, vitaminima i mineralima

- paradajz - sa oko 95 odsto vode i likopenom, jedan je od najzdravijih izbora leti

- lubenica - sa oko 92 odsto vode, osvežava i hidrira, bogata antioksidantima

- dinja - slična lubenici, sadrži oko 90 odsto vode i dosta kalijuma

Tu su i citrusi, crvena paprika, celer, ananas i zelena salata, koji dodatno pomažu hidrataciju.

Pijte dovoljno tečnosti

Uvek imajte pri ruci vodu ili drugi blagi napitak. Najbolje je piti običnu vodu, vodu sa limunom ili listićima nane, kao i rashlađene biljne čajeve ili kokosovu vodu.

Izbegavajte previše hladne napitke, gazirane industrijske sokove sa visokim udelom šećera, kao i prekomernu konzumaciju kafe, jer može doprineti dehidrataciji.

Rashladite telo

Tokom dana tuširajte se mlakom ili prohladnom vodom. Koristite hladne obloge i gelove za telo sa mentom koji prijatno snižavaju telesnu temperaturu.

Stručnjaci savetuju da se izbegava tuširanje kada grmi Foto: Viktor Cap / Panthermedia / Profimedia

Osvežite prostor

Napravite osveženje u prostoru tako što ćete bocu sa raspršivačem napuniti hladnom vodom i povremeno orošavati prostor ili nameštaj (kauč, fotelje, krevet), kako biste stvorili prijatniji osećaj.

Birajte odeću od prirodnih materijala.

Nosite laganu odeću koja ne prijanja uz telo. Pamuk i lan su najbolji izbor jer omogućavaju koži da diše i lakše upija znoj.

Kurir.rs