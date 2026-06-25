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Šesnaestogodišnja Iva Đorđević iz Nišanestala je 24. maja ove godine, kada je izašla iz Doma za decu i omladinu "Duško Radović". Od tog dana prošlo je više od mesec dana, a o sudbini nestale tinejdžerke i dalje se apsolutno ništa ne zna.

Kako se navodi u informacijama o nestanku, Iva je pomenutog 24. maja napustila ustanovu uz obrazloženje da ide do grada. Nakon toga se više nije vratila u dom i od tada joj se gubi svaki trag.

S obzirom na to da je prošlo više od 30 dana, zabrinutost raste, a potragu dodatno otežava činjenica da nije poznato šta je devojčica imala obučeno tog dana, niti koju je obuću nosila.

Opis nestale devojčice

Kako bi građani mogli da pomognu u potrazi, objavljeni su detalji o njenom fizičkom izgledu. Iva izgleda ovako:

Visina: oko 165 centimetara

Težina: oko 60 kilograma

Boja očiju: smeđa

Boja kose: crna Hitan apel građanima

Nadležni upućuju snažan apel celokupnoj javnosti da se uključi.

Mole se svi građani koji primete Ivu, imaju bilo kakvu informaciju o njenom kretanju ili su je videli nakon nestanka, da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili besplatnim pozivom na broj 192.