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Nakon povratka sa letovanja i kupanja na bazenima tokom letnjih meseci zdravstvene ambulante i lekarske ordinacije širom Srbije beleže nagli porast pacijenata sa upalom uha. Lekari upozoravaju da su u pitanju i deca i odrasli, a gužve u čekaonicama postaju sve učestalije kako se leto zahuktava.

Kao jedan od glavnih uzroka navodi se kupanje na javnim kupalištima i bazenima, kao i ronjenje u potencijalno zagađenoj morskoj vodi, ali stručnjaci sve češće ukazuju i na dodatni faktor rizika, naglu i prekomernu upotrebu klima uređaja tokom aktuelnog toplotnog talasa koji je okovao Srbiju. Česte promene temperature između spoljašnje vreline i rashlađenih prostorija stvaraju idealne uslove za razvoj infekcija, pa se upale uha javljaju i kod osoba koje nisu bile na kupanju.

Infekcija može da traje i do sedam dana, a u većini slučajeva se leči antibioticima, upozoravaju lekari.

Hlor ne smeta bakterijama

Foto: Kurir/T.Ilić

- Nedovoljno čista voda je jedan od razloga zbog kojeg dolazi do infekcije. Dešava se da ljudi odu na more i da se i tamo kupaju u bazenima, a treba imati na umu da bazen nikada ne može biti dovoljno očišćen zbog velikog broja ljudi koji se kupa, dok pojedinim bakterijama hlor ne smeta. Zato dolazi do upale uva, odnosno upale spoljašnjeg ušnog kanala. Ono što osoba prvo može da oseti jeste pritisak u uhu, zatim kao oštećenje sluha, odnosno da slabije čuje, i onda se javlja prodoran bol koji zrači ka licu, vratu. Može doći do glavobolje, dok je sa žvakanjem i pomeranjem vilica bol sve jači - objasnila je jednom prilikom za Kurir spec. opšte medicine dr Radmila Šehić.

Dodala je i da prateći simptomi mogu biti i povišena telesna temperatura i vrtoglavica.

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević rekao je za naš list da upale uva najčešće pogađaju mlađu decu, ali i bebe i mališane uzrasta do pet godina, dok je kod starije dece to ređe.

Upala uha je najčešća dečja bolest posle obične prehlade Foto: Shutterstock

- Upala može da ima virusno ili bakterijsko poreklo, a bilo da je jednostrana ili obostrana, i te kako može praviti probleme, naročito kod dece, prvenstveno zbog bolova. Što se tiče terapije, mogu se davati i lekovi koji smanjuju bol, poput ibuprofena, paracetamola, u zavisnosti od toga da li pacijent ima temperaturu ili ne, ali infekcija se leči antibiotikom.