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Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović pokazali su u Trupalu kako izgleda politika koja stavlja čoveka na prvo mesto - vrhunski lekari i savremena dijagnostika stigli su direktno među građane.

Ova akcija nije samo pregled, ovo je jasna poruka da država brine, da sluša i da reaguje na vreme. Poseban fokus stavljen je na prevenciju, jer mnogi građani godinama nisu odlazili kod lekara, a upravo ovakvi pregledi omogućavaju rano otkrivanje kardioloških problema i blagovremeno uključivanje u sistem lečenja.

Foto: Privatna arhiva

- Dokle god postoji potreba građana, mi ćemo biti uz njih. Naša obaveza je da dođemo do svakog čoveka i pružimo mu zdravstvenu zaštitu - poručio je Lazarević, naglašavajući da zdravstvo više ne čeka pacijenta, već dolazi kod njega.

Gradonačelnik Pavlović istakao je da je suština ove politike razgovor sa građanima i rešavanje problema pre nego što postanu veći.

- Nismo ovde samo da pregledamo ljude, već da ih čujemo. Prevencija je ključ, a sve što nam građani kažu za nas je obaveza da delujemo. To je odgovorna politika, politika koja sluša narod - naglasio je Pavlović.

Foto: Privatna arhiva

On je podsetio da je u Trupalu urađeno više nego u decenijama unazad, izgrađen je moderan put nakon više od pola veka, otvoren nov vrtić, obnovljeni objekti, a uskoro sledi i rekonstrukcija balon sale za decu i mlade.

- Danas se više gradi nego ikada, ali se i više brine. Nekada su građani morali da idu u grad po pomoć, a danas vrhunski lekari dolaze kod njih. To je razlika koju ljudi vide i osećaju - poručio je Pavlović.

1/8 Vidi galeriju Milan Lazarević, direktor UKC Niš i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović posetili Trupale. Foto: Privatna arhiva

Meštani Trupala nisu krili zadovoljstvo, ističući da ovakvu zdravstvenu uslugu i brigu nikada ranije nisu imali.