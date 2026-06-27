Slušaj vest

Dok cene letovanja na omiljenim destinacijama iz godine u godinu rastu, sve više građana Srbije okreće se komšiluku i bugarskom primorju. Upravo zato jedna objava u Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" izazvala je veliku pažnju i pokrenula lavinu komentara turista koji godinama odmaraju na Crnom moru.

- Zdravo. Može li neko da mi kaže kakvo je letovalište Sunčev breg? Ne volim mirna mesta, pa zato pitam. Nikad nisam bila u Bugarskoj. Kakve su cene po marketima, restoranima, koliko se plaćaju ležaljke? Možete da mi preporučite i neki apartman za dvoje. Pozdrav - napisala je jedna članica grupe.

Ubrzo su usledili brojni odgovori onih koji dobro poznaju najpopularnije bugarsko letovalište.

Jedan od članova grupe opisao je Sunčev breg kao živahnu destinaciju koja nudi sadržaj za svačiji ukus.

- Sunčev breg je veliko mesto nastalo od apartmanskih kompleksa i hotela kojih ima jako puno, od onih sa dve zvezdice do onih sa pet zvezdica. Ima mnogo restorana, kafića i bič barova. Plaža je duga oko 15 kilometara, a na pojedinim mestima široka i do 100 metara, sa zlatno-žutim i veoma čistim peskom. Cene po marketima i restoranima su kao kod nas. Tu su i Nesebar sa starim gradom, kao i Sveti Vlas, koji zovu bugarski Monte Karlo. Voda je prelepa i čista, a mesto je puno života i turista, naročito Engleza - naveo je on.

Foto: Shutterstock

Alge u vodi

Ipak, pojedini turisti upozoravaju da postoje i određene mane.

- Samo se dešava da u vodi ima puno algi i znaju da budu ogromni talasi, pa se ističe crvena zastava - napisao je jedan član grupe.

Voda u Bugarskoj prepuna algi Foto: Facebook/Bugarska letovanje

Drugi su detaljnije opisali karakteristike Crnog mora.

- More nije toliko plavo kao Jadransko. Manje je slano, što je dobro jer ne iritira kožu i oči. U većini slučajeva je čisto i prozirno, naročito kada nema talasa. Dno je peščano. Ponekad se nakupe dosadne alge, što nije baš prijatno. Generalno, lepo ćete se provesti + glasio je jedan od komentara.

Posebnu pažnju privukla je preporuka za obližnji Nesebar, jedan od najpoznatijih gradova na bugarskoj obali.

- Nesebar, mesto pored, nemojte propustiti. U avgustu bude dosta meduza i trave jer "sazri more", pa je najbolje ići ranije u sezoni, oko sredine jula. Tamo nikada nije bilo skupo, koliko se sećam, kao da ste u Beogradu - naveo je jedan turista.

Međutim, kada je reč o cenama, pojedini dugogodišnji gosti Bugarske primećuju da je i tamo došlo do značajnih poskupljenja.

Skočile cene