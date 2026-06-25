MISTERIJA NESTANKA ZLATANA KOD SMEDEREVSKE PALANKE SVE VEĆA! Porodica živi u agoniji već 7 dana, ali ne gube nadu: Podizali smo i dron, ali nema mu ni traga!
Porodica nestalog Zlatana Lazića iz Selevca kod Smederevske Palanke već sedam dana živi u agoniji i neizvesnosti, nakon što mu se svaki trag izgubio prošlog četvrtka.
Kako za Kurir kažu članovi porodice, Zlatana su poslednji put videli u prošlu sredu, dok je u četvrtak viđen u selu, nakon čega je krenuo ka porodičnom imanju i voćnjacima, i od tada mu se gubi svaki trag.
- Poslednji put smo ga videli u sredu. U četvrtak je viđen u selu, srele su ga komšije kada se, kako im je rekao, uputio ka imanju, prema voćnjacima. Od tada ga nema. Prošlo je sedam dana i još uvek nemamo nikakvu informaciju gde bi mogao da bude - kažu članovi porodice za Kurir.
Kako dodaju, potraga je organizovana odmah nakon što je prijavljen nestanak.
- Pretraživali smo teren zajedno sa policijom i lovcima iz sela Selenac kod Smederevske Palanke. Uključeni su bili i meštani, a podizali smo i dron kako bismo pregledali nepristupačne delove terena - navode oni, ali kako kažu, za sada nema pomaka.
Porodica ističe da ne gube nadu, ali da ih posebno zabrinjava činjenica da je Zlatan slabijeg zdravstvenog stanja.
- Plašimo se da nije negde pao ili se onesvestio, jer je slabog zdravlja. Nadamo se da je živ, ali svaki dan bez informacije je sve teži - dodaju zabrinuti članovi porodice.
Oni apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se odmah jave policiji.
- Molimo sve ljude ako ga vide ili imaju bilo kakvu informaciju da obaveste policiju. Svaki trag nam je važan - poručuju oni.
Policija i dalje intenzivno radi na slučaju, dok se teren u okolini sela i imanja detaljno pretražuje.
Svi koji imaju informacije mogu se javiti na broj telefona: 064 665 3302.