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Porodica nestalog Zlatana Lazića iz Selevca kod Smederevske Palanke već sedam dana živi u agoniji i neizvesnosti, nakon što mu se svaki trag izgubio prošlog četvrtka.

Kako za Kurir kažu članovi porodice, Zlatana su poslednji put videli u prošlu sredu, dok je u četvrtak viđen u selu, nakon čega je krenuo ka porodičnom imanju i voćnjacima, i od tada mu se gubi svaki trag.

- Poslednji put smo ga videli u sredu. U četvrtak je viđen u selu, srele su ga komšije kada se, kako im je rekao, uputio ka imanju, prema voćnjacima. Od tada ga nema. Prošlo je sedam dana i još uvek nemamo nikakvu informaciju gde bi mogao da bude - kažu članovi porodice za Kurir.

Zlatan Lazić Foto: Printscreen Fejsbuk

Kako dodaju, potraga je organizovana odmah nakon što je prijavljen nestanak.

- Pretraživali smo teren zajedno sa policijom i lovcima iz sela Selenac kod Smederevske Palanke. Uključeni su bili i meštani, a podizali smo i dron kako bismo pregledali nepristupačne delove terena - navode oni, ali kako kažu, za sada nema pomaka.

Porodica ističe da ne gube nadu, ali da ih posebno zabrinjava činjenica da je Zlatan slabijeg zdravstvenog stanja.

- Plašimo se da nije negde pao ili se onesvestio, jer je slabog zdravlja. Nadamo se da je živ, ali svaki dan bez informacije je sve teži - dodaju zabrinuti članovi porodice.

Oni apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se odmah jave policiji.

- Molimo sve ljude ako ga vide ili imaju bilo kakvu informaciju da obaveste policiju. Svaki trag nam je važan - poručuju oni.

Policija i dalje intenzivno radi na slučaju, dok se teren u okolini sela i imanja detaljno pretražuje.